Emese Fajk, 28 ans, a filmé une vidéo disant qu’elle avait commis une erreur en embauchant un transporteur plutôt qu’un avocat, tout en niant les affirmations qu’elle n’avait pas payées

Un expert en cybersécurité accusé de ne pas avoir réussi à gagner de l’argent après avoir placé l’offre gagnante sur la maison de 4,2 millions de dollars de Tam et Jimmy sur The Block a riposté dans une diatribe de fin de soirée sur Instagram.

Emese Fajk, 28 ans, était l’acheteur mystère qui a acheté la propriété gagnante du couple basé à Brisbane le mois dernier.

Mme Fajk a présenté des reçus de virements bancaires indiquant que l’argent pour la maison était passé, mais la somme importante n’a jamais atteint les comptes bancaires de Channel Nine.

La date de règlement de la propriété de Brighton, qui a atteint 4,256 millions de dollars le jour de la vente aux enchères pour un bénéfice de 966 000 dollars, était lundi, et le contrat initial est désormais nul.

Tam et Jimmy ont refoulé leurs larmes en racontant à A Current Affair comment ils avaient été laissés aveugles par l’étrange tournure des événements.

Mais Mme Fajk s’est maintenant tournée vers les médias sociaux pour nier avec véhémence les affirmations selon lesquelles elle n’avait pas remis l’argent, et a plutôt blâmé son agent de transport – un avocat spécialisé qui aide à la vente immobilière – pour le gâchis.

« Quand des gens que je ne connais pas essaient de creuser dans ma vie, qui a été verrouillée et scellée, et que tous ceux avec qui j’entre en contact professionnellement ou académiquement savent ne pas s’engager et partager des informations, j’ai l’impression qu’il faut le dire : ‘BACK THE F *** OFF’ ‘, a-t-elle écrit.

L’expert technologique d’origine hongroise a partagé un formulaire qu’elle a apparemment reçu de la société immobilière PEXA, affirmant qu’elle devait 4 072 950 $ le 16 décembre – cinq jours avant la date de règlement du 21 décembre.

Le document semblait indiquer qu’il avait été créé et lui avait été envoyé le 17 décembre – un jour après l’échéance du paiement.

«Je ne suis pas un magicien. Si les choses sont dues après avoir reçu un formulaire, je ne peux pas les faire arriver », a-t-elle déclaré.

Mme Fajk a ensuite filmé une vidéo Instagram disant qu’elle avait commis une erreur en embauchant un transporteur plutôt qu’un avocat alors qu’il lui faisait « travailler » son propre droit de timbre.

Le spécialiste de la cybersécurité Emese Fajk (au centre), 28 ans, était l’acheteur mystère qui a acheté la propriété gagnante de Jimmy et Tam sur The Block le mois dernier. En photo avec le couple

‘Erreur numéro deux – aller avec [the conveyancer’s] processus super lent, où je devais constamment poursuivre les choses », a-t-elle déclaré à ses 2000 abonnés.

«Je n’ai pas reçu d’informations vraiment importantes avant qu’elles ne soient en retard. Chaque fois que j’avais une question ou un problème, il me fallait des jours pour obtenir une réponse. Tout a pris trop de temps et je ne connaissais pas moi-même le processus.

Mme Fajk a déclaré avec le recul qu’elle aurait dû se tourner vers un autre professionnel de l’immobilier, mais qu’elle souhaitait en finir avec le processus.

«De plus, nous étions à mi-chemin du règlement et il n’était tout simplement pas possible de recruter quelqu’un de nouveau», a-t-elle déclaré.

«J’ai étudié la question et ce n’était tout simplement pas faisable. J’ai contacté les personnes derrière The Block et nous avons convenu que nous ferions de notre mieux pour y arriver.

«J’ai passé une journée à essayer de corriger les erreurs causées par l’incompétence des autres, tout au long de la journée, j’ai parlé à plusieurs personnes et j’ai fait de mon mieux pour que les choses restent paisibles et que tout soit réglé et réglé.

La jeune femme de 28 ans, qui a passé du temps à Londres et à New York avant de déménager à Ballarat, a déclaré qu’elle ne serait jamais venue à la vente aux enchères de la série télévisée à succès si elle avait prévu de retenir son argent.

‘Je ne sais pas que quiconque irait [on the show] s’ils ne pensaient pas pouvoir acheter une maison parce que tout le monde connaît la publicité qui va avec », dit-elle.

Les gagnants du Block, Jimmy et Tam, ont perdu leur prix de 1,06 million de dollars et ont été contraints de remettre leur maison sur le marché après que son acheteur n’ait pas payé.

Mme Fajk, qui est née en Hongrie et a passé du temps à New York et à Londres, a insisté sur le fait qu’elle avait payé l’argent et a déclaré qu’elle espérait toujours devenir un jour propriétaire de la maison.

Plus tôt dans la nuit, Mme Fijk a affirmé qu’elle avait été « jetée sous le bus ».

« Je n’ai pas reçu les formulaires à temps que je devais signer, j’ai dû trouver des informations cruciales par moi-même, même si j’ai payé quelqu’un d’autre pour m’assurer qu’il n’y ait pas de hoquet », a-t-elle écrit sur Facebook.

«Je crois toujours qu’il y a une fin heureuse ici quelque part pour toutes les personnes impliquées.

Lorsqu’elle a été confrontée à la journaliste Nine Alison Piotrowski, elle a insisté sur le fait qu’elle avait payé la caution pour la propriété et avait des reçus pour le prouver.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai tout payé», dit-elle. «J’essaie de savoir ce qui se passe», a-t-elle affirmé.

Jimmy a déclaré à ACA qu’il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer à l’avenir.

«C’est quelque chose que personne n’a jamais vu venir, personne ne s’y attendait, mais c’est quelque chose que nous devons maintenant gérer», a-t-il déclaré.

Tam a déclaré que Mme Fajk s’était même rendue chez le couple pour regarder le dernier épisode et célébrer autour d’une bouteille de vin. Sur la photo: Jimmy, Tam, leur fille et Mme Fajk

Un Tam ému a déclaré que Mme Fajk s’était même rendue chez le couple pour regarder le dernier épisode et célébrer autour d’une bouteille de vin.

« En fait, elle a pleuré avec nous lorsque le résultat est arrivé, c’était comme si nous la connaissions en tant qu’ami et nous l’avons accueillie dans notre famille en tant qu’ami », a déclaré Tam à ACA.

Tam a déclaré que le résultat désastreux avait entaché son expérience et celle de Jimmy dans la série télévisée à succès.

« C’était censé être quelque chose d’énorme pour nous et maintenant c’est tout simplement horrible », a-t-elle déclaré.

‘Pourquoi nous? Pourquoi nous a-t-elle choisis pour faire ça? Honnêtement, je n’en ai aucune idée, je ne comprends pas. C’est vraiment bizarre.

Jimmy a déclaré que le processus de paiement avait été « enchaîné » jusqu’à la date de règlement, qui était hier.

‘[There were] aucun signe que ce soit qu’elle n’achèterait pas la maison », a-t-il déclaré.

Le profil LinkedIn de Mme Fajk affirme qu’elle a un diplôme en sciences du comportement à l’Université de West London.

Mais la prestigieuse université a révélé qu’elle n’avait remis de prix à personne du nom d’Emese Fajk.

L’animateur du Block, Scott Cam, a déclaré à ACA que la situation était « décevante ».

« Nous lui avons fait confiance pour avoir ce genre de pièce … Il se passe des trucs, et cela nous est arrivé … sur la nature humaine, c’est honnêtement. Je suppose.’

Cam a déclaré qu’en dépit du résultat malheureux, Tam et Jimmy sont toujours les gagnants de la saison 2020 et conserveront leur prix de 100000 $.

Il a également révélé que la maison reviendrait sur le marché et rapporterait probablement encore plus d’argent que lors de la vente aux enchères diffusée en novembre.

«Il se vendra – il n’y a aucun doute. Il pourrait même se vendre plus cher parce que le marché est à la hausse », a-t-il déclaré.

Le jour des enchères monstres de la saison 2020 Block – qui a été diffusé en novembre – a vu les cinq maisons de luxe de Brighton grimper de plus de 460000 $ au-dessus de la réserve.

La maison rénovée des années 1950 de Jimmy et Tam au 360A New Street a brisé sa réserve de 3,29 millions de dollars par un énorme 966 000 $.

Les rénovateurs recrues ont ensuite sauté à une somme à sept chiffres, car un supplément de 100 000 $ en prix en argent a été ajouté.