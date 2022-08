Une femme attrapée par derrière et a dit de ne pas crier lors d’une attaque effrayante dans les bois alors que les flics libèrent CCTV

UNE FEMME a été attrapée par derrière et on lui a dit de ne pas crier lors d’une attaque effrayante dans les bois.

La victime se promenait dans Alkrington Woods à Middleton, dans le Grand Manchester, lorsqu’elle a remarqué un homme debout près d’une mare aux canards.

La police a libéré CCTV après qu’une femme a été attaquée dans les bois Crédit : GMP

Elle a ensuite été prise en embuscade par le suspect, qui a mis sa main sur sa bouche et lui a dit de se taire.

Le démon l’a également attrapée par la taille et a affirmé qu’il “avait un couteau”.

Elle a réussi à arracher sa main de sa bouche et à crier, provoquant la fuite de l’homme.

La police du Grand Manchester a maintenant lancé une enquête sur l’horreur, qui a eu lieu vers 18 h 45 mercredi.

Ils ont publié des images de vidéosurveillance d’un homme à qui ils souhaitent parler – toute personne le reconnaissant étant invitée à entrer en contact.

Les officiers ont également déclaré que la femme n’avait que récemment déménagé de Birmingham lorsqu’elle a été attaquée.

DI Joanne Williams de Rochdale CID a déclaré: «Alors que la victime traversait les bois, elle avait remarqué qu’un homme se tenait à côté de la mare aux canards, qu’elle croyait être le même homme qui s’était ensuite approché d’elle par derrière. Il posa une main sur sa bouche et le bras opposé autour de sa taille.

“Il lui a dit de ne pas crier car il” avait un couteau “. Bravement, la victime a tiré la main sur sa bouche et a crié, provoquant la fuite de l’homme.

« Naturellement, cette attaque a causé une détresse considérable et compréhensible à notre victime, et il est impératif que les agents parlent à cet homme dès que possible.

“Les enquêtes sont en cours et un examen des images de vidéosurveillance dans les zones environnantes a repéré cet homme à qui nous devons parler.”

Toute personne ayant des informations a été priée d’appeler la police au 101 en citant l’incident 2810 du 3 août.