Une femme attrape un énorme serpent à mains nues, la vidéo devient virale

La majorité des gens ont peur de voir même un petit serpent car ils sont considérés comme l’une des espèces les plus dangereuses de la planète. Personne ne veut s’approcher d’eux. Mais récemment, une vidéo a fait surface en ligne dans laquelle on peut voir une femme tenant un énorme serpent à mains nues. La vue suffit à donner la chair de poule à quiconque a peur des serpents. Ce clip a été partagé pour la première fois sur une page Facebook, Han Viral, dimanche.

Dans la séquence de 4 minutes, on peut voir qu’un serpent géant est présent dans une pièce d’un bâtiment en ruine et à quelques pas de là se trouve une femme qui semble imperturbable alors qu’elle essaie de le capturer. Au départ, la femme essaie d’attraper le reptile à l’aide d’un bâton, mais plus tard elle le jette. Elle utilise toutes sortes de manœuvres pour l’attraper. En fin de compte, avec son agilité et ses compétences incroyables, elle parvient avec succès à l’attraper à mains nues. Elle s’éloigne ensuite du bâtiment en le tenant et le relâche sur la route. Mais comme le serpent essaie à nouveau de se frayer un chemin vers le même bâtiment, la femme essaie à nouveau de l’attraper. Au cours de sa tentative, l’animal essaie de l’attaquer mais elle esquive rapidement et parvient à nouveau à attraper l’animal. Elle le laisse finalement tomber dans un sac.

La vidéo a été filmée par des spectateurs qui ont rencontré la femme et ont décidé de l’enregistrer en action. Depuis son partage, le clip a recueilli plus de 1,8 lakh de vues, 1,3 lakh de likes et des milliers de commentaires. Les internautes ont été surpris de voir les compétences de la femme et ont déclaré qu’elle était bien plus courageuse qu’eux. Cependant, beaucoup ont fait remarquer que cette méthode d’attraper des serpents n’est pas sûre.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338717284581228&id=100053288771635

On ne sait pas si la femme est une attrapeuse de serpents professionnelle ou si elle l’a fait pour le plaisir. Cependant, il est recommandé aux gens de ne pas l’essayer à la maison.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici