Une femme attrape un énorme serpent à mains nues au Vietnam, une vidéo époustouflante devient virale

Si vous avez le cœur fragile et que vous avez peur des serpents, réfléchissez-y à deux fois avant de regarder cette vidéo d’une femme intrépide attrapant un gros serpent à mains nues. La vidéo a été enregistrée le 21 mai à Viet Tri, un village à 83 kilomètres au nord-ouest de Hanoï, la capitale du Vietnam. Selon le concédant de licence vidéo ViralHog, les personnes qui l’ont filmé ont déclaré qu’elles étaient dans la rue lorsqu’elles ont vu une femme essayant d’attraper un énorme serpent, et elles ont décidé de s’arrêter pour enregistrer l’incident dangereux.

Dans la vidéo, on peut voir une femme portant un casque rose se débattre avec un énorme serpent au bord d’une route. Elle a attrapé le serpent par le cou. Elle recule alors que le reptile essaie de se libérer et se tortille. Incapable de s’échapper, le serpent s’enroule sur la main de la femme pendant qu’elle glisse sa main de son cou près de sa bouche. Lorsque la femme attrape la tête du reptile et la presse avec ses deux mains, il devient sous contrôle, agitant impuissant son corps. Maintenant, la femme tient le corps du serpent avec sa main droite, et la créature impuissante s’enroule autour de sa taille. La femme s’éloigne des spectateurs assis dans une voiture en train de filmer la vidéo.

Un internaute a commenté la vidéo Youtube en disant qu’il aimait les serpents et qu’il voulait le faire, mais qu’il n’avait pas autant de courage que la femme.

Cependant, pour les villageois locaux, ce spectacle de capture de serpents n’est peut-être pas aussi inhabituel. A une heure de route de l’endroit se trouve le village de serpents du Viêt Nam. Lệ Mậtis célèbre pour la capture de serpents et se spécialise dans la transformation de la viande de serpent. Les restaurants de Hanoi proposent des cuisines de serpents allant des cobras aux plus petits serpents. Pour les gastronomes du monde entier, l’endroit peut être une aventure, mais pour la population locale, les serpents font partie de leur alimentation habituelle.

