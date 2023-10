Une femme atteinte d’un cancer en phase terminale cherche quelqu’un pour accueillir ses 3 chiens âgés

Susan Dickens ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, mais elle est certaine d’une chose. Elle doit trouver un bon foyer pour ses chiens, Cisco, Booda et Olive, avant de mourir.

Dickens, qui vit à Regina, a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus à un stade avancé l’année dernière.

« Sachant cela, je veux trouver un bon foyer pour mes chiots. »

Les chiots sont en fait tous des chiens âgés, âgés de 16, 15 et 13 ans. Dickens a déclaré qu’elle se sentirait en paix une fois qu’elle saurait qu’ils iraient dans un foyer aimant, plutôt que dans une sorte de cage ou d’abri.

Elle souhaite également que les chiens restent ensemble.

Olive est un berger australien, Booda est un mélange de corgi et Cisco est un mélange de laboratoire border collie. Dickens a déclaré que Cisco s’était particulièrement attaché à elle après le décès de son mari.

« Je suis parti récemment et [Cisco] J’ai pleuré, pleuré, hurlé pendant tout mon absence, donc celui qui récupère mes chiens doit faire preuve d’un peu de patience, n’est-ce pas, parce qu’ils vont être tristes », a-t-elle déclaré.

« Savoir qu’ils vont dans un endroit magnifique est tout ce qui compte, et alors je me sentirai bien mieux. »

Susan Dickens a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale en 2022. Son plus grand souhait est de trouver un foyer aimant pour ses trois chiens. (Adam Bent/CBC)

Sandra Archibald, directrice exécutive de New Hope Dog Rescue à Saskatoon, a déclaré que les chiens méritent de vivre le reste de leur vie ensemble, mais que cela pourrait prendre un certain temps pour trouver quelqu’un prêt à les accueillir.

« Leur monde, c’est elle et chacun. Les séparer sera traumatisant pour tout le monde », a déclaré Archibald, qui possède également trois chiens.

Elle a dit qu’il est important que les chiens qui ont grandi ensemble ou qui sont liés soient regroupés ensemble.

Cependant, cela comporte des défis.

Susan Dickens souhaite trouver quelqu’un qui puisse accueillir tous ses chiens âgés après son départ. (Adam Bent/CBC)

Les chiens sont des individus et ont leurs propres bizarreries de personnalité, leurs défis comportementaux et leurs besoins en matière d’alimentation et d’exercice. Plus de chiens signifie aussi plus d’argent. Dans le cas de Dickens, les chiens seront également en deuil et devront s’adapter à l’absence de leur compagnon humain de longue date.

« Pour trouver un foyer capable et désireux de prendre tout cela en considération, de les aimer et de continuer à leur donner la meilleure vie possible comme le souhaite leur tuteur actuel, il faudra quelqu’un avec un très grand cœur et une âme très généreuse, et j’espère vraiment que cette personne est là-bas. »

REGARDER | Saskatchewan. patiente atteinte d’un cancer en phase terminale à la recherche de quelqu’un pour accueillir ses 3 chiens âgés : Patiente atteinte d’un cancer en phase terminale à la recherche de quelqu’un pour accueillir ses 3 chiens âgés Vidéo en vedetteUne femme de Regina confrontée à un cancer en phase terminale n’aura pas l’esprit tranquille tant qu’elle n’aura pas trouvé une personne aimante pour prendre soin de ses trois chiens âgés.

Archibald a déclaré qu’il devenait de plus en plus difficile de trouver des foyers convenables pour les chiens dans le besoin. New Hope Dog Rescue a du mal à trouver des foyers pour des chiens de tous âges et de toutes races, et l’intérêt des gens pour l’adoption est apparemment au point mort.

L’organisation de secours a vu un nombre sans précédent de personnes abandonner leurs chiens pour de nombreuses raisons, notamment des problèmes de santé et financiers.

« Nous en constatons le besoin chaque jour. »

Archibald espère que davantage de personnes envisageront d’aider. Si l’adoption n’est pas une option, les gens peuvent également envisager d’ouvrir leur domicile pour fournir des soins temporaires. L’expérience d’accueillir un chien en attendant qu’il trouve son foyer permanent est réconfortante, inspirante et enrichissante, a-t-elle déclaré.

Susan Dickens a déclaré qu’elle sera en paix lorsqu’elle saura que ses chiens seront pris en charge après son départ. (Adam Bent/CBC)

Quant à Dickens et ses chiens, sa liste de souhaits pour la personne qui les accueille est courte et simple. Elle a dit que la personne devait avoir une cour arrière (clôturée, bien sûr, car les chiens pourraient essayer de courir vers leur ancienne maison).

Au-delà de cela, tout ce qu’elle demande, c’est que leur nouveau compagnon humain fasse preuve d’une gentillesse et d’un amour inconditionnels.

« Beaucoup d’animaux, un canapé confortable et de la patience. »