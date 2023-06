Une femme atteinte de tuberculose est arrêtée pour avoir refusé de s’isoler pendant un an

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une femme de l’État de Washington qui a refusé l’ordre d’un juge d’isoler ou de recevoir un traitement contre la tuberculose infectieuse a été arrêtée.

La femme, identifiée uniquement comme «VN» dans les documents judiciaires, a été placée dans une salle de «pression négative» à la prison du comté de Pierce jeudi, plus de trois mois après qu’un juge a émis un rare mandat d’arrêt civil, les autorités ont dit.

« Elle sera hébergée dans une pièce spécialement équipée pour l’isolement, les tests et le traitement », a déclaré le département de la santé du comté de Tacoma-Pierce dans un communiqué.

« Nous espérons qu’elle choisira de recevoir le traitement vital dont elle a besoin pour traiter sa tuberculose. »

La tuberculose est une maladie des poumons et de la gorge qui peut facilement se propager là où les gens se rassemblent ou vivent dans des conditions de surpeuplement, selon la Mayo Clinic.

Le département de la santé a initialement ordonné à la femme de s’isoler en janvier 2022 après avoir reçu un diagnostic de tuberculose, a indiqué le département de la santé.

Les responsables de la santé du comté de Pierce ont déclaré avoir travaillé avec la famille de la femme pendant un an pour la persuader de se protéger et d’éviter de transmettre la maladie à d’autres.

Après 15 audiences pour la forcer à se conformer, le comté a obtenu un mandat d’arrêt civil en mars par le juge Philip Sorenson pour la détenir de force.

Dans un communiqué, le sergent Darren Moss du bureau du shérif du comté de Pierce a déclaré L’indépendant que la femme a été placée en garde à vue à son domicile sans incident.

« Le département du shérif était responsable de sa détention, de son transport à la prison et de sa détention dans une zone sécurisée qui ne propagerait pas la maladie et permettrait ses soins et son traitement », a déclaré le Sgt Moss.

« Nous avons fait cela, tout le reste est sur les tribunaux et le département de la santé, donc je ne peux pas vraiment trop commenter ce qui va se passer d’autre d’ici. »

En vertu de la loi de l’État de Washington, les prestataires de soins de santé sont tenus de signaler les cas et de travailler avec les patients pour s’assurer qu’ils reçoivent un traitement pour guérir les cas actifs de la maladie.

Ce n’était que la troisième fois en deux décennies que le département de la santé du comté de Tacoma-Pierce sollicitait une telle ordonnance, ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Dans chaque cas comme celui-ci, nous équilibrons constamment les risques pour le public et les libertés civiles du patient », a-t-il déclaré.

Selon à l’Organisation mondiale de la santé, la tuberculose était la 13e cause de décès dans le monde en 2021 avec 1,6 million de décès. C’était la deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière après le Covid-19.

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention estime que 13 millions de personnes vivent avec une tuberculose inactive.