Une femme attaquée avec un marteau dans une chambre d’hôtel 5 étoiles Sydney CBD à 300 $ la nuit se battant pour sa vie

Une femme a été laissée se battre pour la vie après avoir été agressée avec ce que la police pense être un marteau dans un hôtel de luxe cinq étoiles du quartier central des affaires de Sydney.

Les services d’urgence se sont précipités à l’hôtel Primus de Pitt Street vers 23 heures mardi soir pour signaler que la femme avait été grièvement blessée dans une chambre d’hôtel.

Elle a été traitée pour des lacérations à la tête par des ambulanciers sur les lieux, où des images troublantes ont montré la femme branchée à un respirateur avant d’être étirée dans une ambulance.

La femme a été transportée d’urgence à l’hôpital Royal Prince Alfred dans un état critique.

Il est entendu qu’elle est maintenant dans un état stable.

La police n’a pas encore révélé si elle connaissait son agresseur présumé – qui est toujours en fuite mercredi matin.

Une femme se bat pour sa vie à l’hôpital après avoir été agressée avec un marteau dans une chambre d’hôtel mardi soir. Elle est photographiée sur une civière traitée par des ambulanciers paramédicaux

La police est restée mercredi à l’hôtel Primus, où une femme aurait été attaquée par un marteau mardi soir. Sur la photo, la police médico-légale emporte des preuves

Les détectives sont restés dans l’hôtel de style des années 1930 mercredi matin à la recherche d’indices et à la collecte de preuves emmenées pour un examen médico-légal.

Un ascenseur a été vu bouclé avec du ruban adhésif de la police.

Primus Hotel est un hôtel de luxe cinq étoiles où les chambres coûtent environ 300 $ la nuit.

Daily Mail Australia a contacté l’hôtel pour obtenir des commentaires.

Une travailleuse d’un chantier de construction voisin a décrit la scène chaotique lorsqu’elle a commencé son quart de travail à 6 h 30 ce matin.

«Tout le monde en parlait», a déclaré le contrôleur de la circulation à Daily Mail Australia.

« Nous avons entendu dire que quelqu’un était entré dans l’hôtel avec un marteau et avait frappé une femme à la tête.

« Il y avait des policiers, des journalistes et des enquêteurs légistes qui entraient et sortaient de l’hôtel et c’était plutôt le chaos à ce moment-là. »

La jeune femme a déclaré que les invités à qui elle avait parlé « n’avaient rien entendu la nuit dernière » et ont été choqués d’apprendre l’incident macabre.

«C’est très effrayant de savoir que quelque chose comme ça peut arriver là où vous travaillez», a déclaré le contrôleur de la circulation.

«Je n’ai jamais vécu une scène comme celle-ci, mais à quoi vous attendez-vous lorsque vous travaillez en ville?

L’agression présumée s’est produite à l’hôtel Primus, (photo), un hôtel cinq étoiles du quartier central des affaires de Sydney

Les détectives sont restés à l’hôtel de style des années 1930 mercredi matin. Sur la photo, un officier de l’hôtel Primus

Une femme a décrit son séjour comme « charmant » mais a déclaré au Daily Telegraph qu’elle « réfléchirait à deux fois avant de revenir ici ».

Un commerçant travaillant également à proximité sur le même chantier de construction mardi soir a déclaré que la police lui avait demandé s’il le ferait. vu un homme fuyant l’hôtel.

« On nous a dit qu’il s’agissait peut-être d’un suicide et qu’il y avait eu une impasse avec la police, puis tout a changé et la police a demandé si nous avions vu quelqu’un se précipiter hors de l’hôtel », a-t-il déclaré à la publication.

Les enquêtes sur l’incident se poursuivent.

La police exhorte toute personne ayant des informations à appeler Échec au crime au 1800 333 000.

La police a déclaré que la femme avait été retrouvée grièvement blessée dans une chambre d’hôtel. Sur la photo, l’une des 172 chambres de l’hôtel Primus