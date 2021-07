Une femme attachée avec du ruban adhésif après avoir agressé une hôtesse de l’air

Une femme a été retenue à son siège sur un vol d’American Airlines la semaine dernière après avoir prétendument tenté d’ouvrir les portes de l’avion et agressé une hôtesse de l’air.

Le vol 1774 d’American Airlines était en route de Dallas-Forth Worth à Charlotte, en Caroline du Nord, le 6 juillet lorsqu’un voyageur « a tenté d’ouvrir la porte d’embarquement avant » et « a physiquement agressé, mordu et blessé un agent de bord », a confirmé American Airlines. aux USA AUJOURD’HUI.

Le passager a été retenu jusqu’à ce que l’avion atterrisse à l’aéroport international de Charlotte Douglas « pour la sûreté et la sécurité des autres clients et de notre équipage », a indiqué la compagnie aérienne. Le vol avait à son bord 190 clients et six membres d’équipage.

Le passager a été transporté à l’hôpital par des secouristes.

Elizabeth LaClair, une passagère du vol, a déclaré au Washington Post que la femme « semblait juste étrange et très étrange » et qu’elle avait dit qu’elle ne voulait plus que l’avion « s’envole ».

« Elle a commencé à devenir de plus en plus agitée et très bruyante, et l’homme assis à côté d’elle, ainsi que les agents de bord, ont gentiment essayé de la consoler et de la calmer, mais rien n’a fonctionné », a déclaré LaClair.

La femme a été attachée avec du ruban adhésif et ce qui semblait être des attaches zippées, selon plusieurs rapports. LeClair a déclaré au Post que la femme avait continué à crier des obscénités après avoir été immobilisée.

Une vidéo partagée sur TikTok semble également montrer la femme après avoir été attachée avec du ruban adhésif. On peut la voir crier « vous » à plusieurs reprises aux autres passagers alors qu’ils sortaient de l’avion.

Ce n’est pas le premier cas d’un passager perturbant un vol cette année, selon la Federal Aviation Administration.

La FAA a déclaré la semaine dernière qu’elle avait reçu plus de 3 200 rapports de comportement indiscipliné de passagers en 2021, dont 2 475 cas de voyageurs refusant de se conformer au mandat fédéral de masque pour les voyages en avion.

La FAA a demandé plus de 682 000 $ d’amendes contre les passagers indisciplinés cette année.