Une femme assise à côté de Taylor Swift lors du match des Chiefs parle du cadeau attentionné du chanteur

Beth Vancil a bravé le froid aride de Kansas City pour la Premier match éliminatoire des Chiefs des séries éliminatoires le 13 janvier et j’ai passé une soirée plus douce que la fiction, avec un siège juste en face de Taylor Swift.

Swift, qui a regardé le match depuis la loge du joueur aux côtés de petit ami Travis KelceLa maman de, a posé pour des selfies avec Vancil et son amie Betsy Nacrelli. Ils ont échangé des plaisanteries sur toutes les caméras pointées dans leur direction, et Swift a même qualifié Vancil de « porte-bonheur ».

“Taylor était tellement terre-à-terre”, a déclaré Vancil à TODAY.com. “C’est juste une fan normale des Chiefs de Kansas City qui profite des séries éliminatoires.”

Lorsque le jeu a commencé, Vancil voulait jouer cool, et le duo a attendu que Swift interagisse d’abord avec ses voisins de siège.

“Elle nous a fait un high-five, puis nous l’avons fait pendant tout le match”, a déclaré Vancil.

Ils ont également discuté avec Brittany Mahomes, qui était assise dans la loge avec Swift. Le groupe a plaisanté sur leurs prédictions pour chaque entraînement, et après que Vancil ait appelé avec précision l’un des jeux de touché des Chiefs, Swift lui a donné un surnom.

“Elle m’a dit : ‘Oh mon Dieu, tu es notre porte-bonheur'”, dit Vancil.

L’autre moment fort de la soirée est survenu lorsque la chanteuse a donné à Vancil son écharpe pour résister au froid glacial. La température au coup d’envoi était de -4 degrés et a chuté tout au long de la nuit, ce qui en fait le quatrième match le plus froid de l’histoire de la NFL. Mèmes de Swift regardant par la fenêtre d’une boîte glacée au match s’est répandu rapidement sur les réseaux sociaux dimanche.

Vancil dit que son visage était “très rouge” à cause du temps, ce que Swift a remarqué.

“Elle a enlevé (son écharpe) et m’a dit : ‘Tu as besoin de ça, tu es notre porte-bonheur'”, dit Vancil.

Vancil, une fan qui a assisté à la tournée du stade “Reputation”, dit que Swift et le groupe de personnes avec qui elle était étaient faciles à discuter.

“Je me suis retournée et j’ai dit : ‘Pour une raison quelconque, Taylor, les gens continuent de prendre des photos de moi, et je ne sais pas pourquoi'”, plaisante-t-elle. “Elle dit : ‘Tu sais, je n’en ai aucune idée.'”

À un autre moment du jeu, l’une des personnes dans la boîte a mis Vancil au défi de boire son verre, dit-elle.

“Il ne pensait pas que je le ferais, puis je l’ai fait, et il m’en a donné un nouveau. Il s’en vantait auprès de Taylor que je l’avais bu”, dit-elle. “Je suppose qu’il ne savait pas vraiment non plus que je devais le boire, sinon il gelerait.”

Vancil a partagé des photos et des vidéos du jeu enchanté sur Instagram le 14 janvier et j’ai vu une chance de faire une référence que Swifties reconnaîtra. Dans “All Too Well”, Swift chante notamment le fait de laisser derrière lui un foulard rouge avec un ex-amant, et c’est devenu une pierre de touche de la culture pop.

“Kansas City. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons conquis, nous avons surfé avec Donna, Taylor et Brittany et Taylor m’a donné son écharpe (elle n’était pas rouge et elle ne veut pas le récupérer)”, a écrit Vancil dans sa légende.

Les photos de Vancil sont rapidement devenues virales, les comptes de fans de Swift partageant à nouveau son contenu sur des plateformes comme X, anciennement Twitter, et TikTok. Les fans lui ont envoyé un message lui proposant de l’argent pour le foulard, y compris une offre de 500 $, dit Vancil.

Vancil a également vu une photo d’elle publiée en ligne. Pendant le match, Vancil a échangé des « high 4 » avec Swift pour célébrer le joueur des Chiefs Rashee Rice et son numéro de maillot. Sur une photo virale, Swift sort des sentiers battus et fait la fête avec Vancil.

Beth Vancil (à droite) et Betsy Nacrelli étaient assises devant Taylor Swift et Brittany Mahomes lors du match des Chiefs de Kansas City le 13 janvier. (@bether486 / Instagram)

Le match du 13 janvier marquait la deuxième fois que Vancil et Nacrelli, tous deux basés à St. Louis, Missouri, étaient assis près de Swift. Lorsque Nacrelli a initialement reçu les billets, elle a dit qu’elle n’avait “aucune idée” que Swift pourrait être si proche.

“J’ai eu les billets parce qu’ils offraient une très bonne vue sur la ligne des 50 mètres”, a déclaré Nacrelli à TODAY.com.

Nacrelli, originaire de Cleveland Heights, Ohio, dit qu’elle a toujours été une grande fan de Kelce.

« Lui et sa famille vivaient à quatre pâtés de maisons de chez moi », dit-elle.

La première fois qu’ils se sont assis près de Swift, c’était au Match Chiefs-Bills le 10 décembre. Nacrelli dit qu’elle a brandi une pancarte pour essayer d’attirer l’attention de Kelce qui disait : « Hauteurs élevées » et « Cleveland Heights dit bonjour ».

“Et puis nous nous sommes retournés alors que nous nous tenions près du terrain, et j’ai vu Donna Kelce arriver à sa place, et mon cœur s’est arrêté”, dit-elle. “J’ai dit : ‘Oh mon Dieu, Taylor Swift va être assise juste derrière nous.'”

Lors du match éliminatoire du 13 janvier, Donna Kelce semblait s’amuser, notamment rejoindreing le surf swag révolutionnaire sur Internet à l’échelle du stade.

“Donna et Taylor étaient comme des meilleures amies lors du match. C’était tellement mignon”, dit Vancil. “On pouvait dire qu’ils étaient proches.”

Vancil appelle désormais le jeu « l’expérience d’une vie ». Nacrelli note qu’elle est encore en train de traiter tout ce qui s’est passé.

“Je pense que c’est pour cela que nous n’avons pas compris : quand nous regardons le match et que vous êtes dans le moment présent, cela semble si normal. Vous le regardez simplement avec un groupe d’amis et de fans, et Si vous le faites, vous apprenez à connaître les gens de votre section et autour de vous”, dit-elle. “Mais c’est tout simplement surréaliste de penser que Taylor Swift faisait partie de ces fans normaux.”

Swift, Brittany Mahomes et Donna Kelce n’étaient pas les seules célébrités que les amis ont rencontrées lors du match des Chiefs.

Vancil et Nacrelli ont acheté des laissez-passer pour les vestiaires pour leur expérience de match, ce qui leur a permis de voir des joueurs comme Kelce quitter le terrain à la fin du match.

Alors qu’ils étaient dans l’ascenseur en route vers les vestiaires, ils ont croisé Paul Rudd et l’ancien joueur des Chiefs de Kansas City, Tamba Hali.

Paul Rudd au match Chiefs-Dolphins. (@bether486 / Instagram)

Vancil a posé pour un selfie avec le célèbre fan de Kansas City et ancien joueur.

“J’ai dit : ‘Hé, prenons un selfie'”, se souvient Vancil. “(Rudd) dit : ‘Eh bien, je ne suis pas aussi célèbre que Taylor, mais je vais en prendre un.'”

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com