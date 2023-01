Une femme « assassinée » le soir du Nouvel An par « un homme qui la connaissait » est considérée comme une « héroïne environnementale » par des amis bénévoles

Les HOMMAGES affluent pour une “héroïne environnementale” qui aurait été assassinée chez elle le soir du Nouvel An.

Stephanie Hansen a été découverte par des officiers avec plusieurs coups de couteau dans une maison de l’ouest de Londres, vers 10 heures du matin samedi.

Stephanie Hansen aurait été assassinée chez elle à Hayes, dans l’ouest de Londres Crédit : Police métropolitaine

Stephanie Hansen a fait du bénévolat au Cranford Action Group Crédit : Fourni par l’ami des victimes

La police et les ambulanciers ont été appelés à l’adresse de Willenhall Drive, Hayes, où Stéphanie a été déclarée morte sur les lieux.

Seldon Rodrigues, 29 ans, connu de Stéphanie, a été arrêté et accusé de son meurtre.

Il devait comparaître aujourd’hui devant le tribunal d’instance d’Uxbridge.

Mme Hansen était bénévole au Cranford Action Group, un groupe communautaire qui s’efforce d’aider à faire de la banlieue ouest de Londres un quartier meilleur et plus vert.

Stephanie voyagerait de Hayes à Cranford pour soutenir des projets environnementaux locaux Crédit : Fourni par l’ami de la victime

Ceux qui l’ont connue ont décrit Stéphanie comme un “ange” qui était “plein d’amour” Crédit : Fourni par l’ami de la victime

S’adressant à The Sun, une autre bénévole et amie proche, Magdalena Szymaniak, a parlé de la personnalité attentionnée et joyeuse de Stéphanie.

“Mon cœur est brisé depuis que j’ai appris la nouvelle. Elle s’est toujours souciée de mère nature et de ses amis. Elle était pleine d’amour ! Je me souviendrai toujours d’elle comme d’une fille drôle et joyeuse avec son cerceau rose.

“Sa vie a été prise d’une manière horrible et inutile. Elle nous manquera profondément. J’ai adoré sa personnalité pétillante et je ne peux pas croire qu’elle soit partie.”

Un certain nombre d’amis de Stéphanie se sont rendus sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Un bénévole a écrit : « Nous sommes choqués et profondément attristés d’apprendre la perte de notre chère amie Stephanie Hansen le soir du Nouvel An. Stéphanie, une belle jeune femme et une remarquable héroïne environnementale.

«Elle faisait la randonnée tous les week-ends de Hayes à Cranford pour aider à nos projets locaux. Son rire, son énergie débordante et son intrépidité nous manqueront pour s’attaquer à tout ce qui est nocif pour l’environnement. RIP Stef.

Un autre a déclaré: “Pensées pour toutes les personnes associées à cette perte tragique. Cela fait longtemps que le bel ange n’est pas entré dans ma vie.”