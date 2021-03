La série de crimes haineux contre la communauté asiatique aux États-Unis a été condamnée par de nombreuses personnes dans le monde. De la fusillade mortelle à Atlanta, en Géorgie, la semaine dernière, qui a fait huit morts aux Américains d’origine asiatique, à une agression contre une femme de 75 ans à San Francisco, il y a eu de nombreux incidents. Cependant, les victimes ont également reçu un soutien massif en ligne et via des pages de dons mises en place sur GoFundMe. La semaine dernière, Xiao Zhen Zie a été agressé physiquement par un homme blanc dans la région de la baie de San Francisco. Steven Jenkins, 39 ans, aurait approché un homme debout à côté de Zie, qui était également asiatique, et l’aurait agressé. La septuagénaire a utilisé sa canne pour se défendre, laissant l’agresseur blessé.

Zie, qui a souffert de graves yeux noirs après l’attaque, plus tard mentionné elle croyait que l’attaque contre elle était motivée par la race et a déclaré qu’elle n’était pas du tout provoquée et a expliqué que son réflexe était de riposter. Elle a ajouté qu’elle avait été traumatisée par l’expérience.

Son petit-fils, John Chenset, a ouvert une page GoFundMe pour sa grand-mère où il a dit à ses donateurs potentiels que sa grand-mère était celle qui s’était défendue de cette attaque non provoquée. Il a dit qu’elle souffrait maintenant de deux yeux noirs graves et d’un qui saignait sans arrêt et que son poignet avait également enflé. John a en outre mentionné que sa grand-mère avait été gravement affectée mentalement, physiquement et émotionnellement et avait peur de sortir de chez elle.

La page a mentionné que même si elle a une assurance maladie qui couvre les bases, il y a encore de nombreux frais médicaux qui ne peuvent pas être couverts par elle-même. John a mentionné que sa grand-mère est une survivante du cancer et qu’elle est également diabétique depuis plus de 10 ans. Il a assuré aux donateurs que les fonds qu’ils recevraient serviront à couvrir ses frais médicaux, son traitement thérapeutique et ses factures qui devront désormais être payées régulièrement. John a déclaré que son cœur était avec tous les autres Asiatiques âgés qui ont également été gravement blessés ou tués dans cette vague d’attaques contre la communauté asiatique.

Le plaidoyer émotionnel de John a certainement fonctionné comme le Page GoFundMe a maintenant recueilli 8,93 398 $. John a mis à jour ses donateurs et a déclaré que l’œil de Zie n’était plus enflé au point de ne plus pouvoir l’ouvrir. Elle recommence à se sentir optimiste et est de meilleure humeur. Zie a également demandé à son petit-fils de reverser tous les fonds générés par le GoFundMe à la communauté américano-asiatique pour lutter contre le racisme.