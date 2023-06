Une femme arrêtée pour une prière silencieuse devant une clinique d’avortement remporte une victoire légale mais fait toujours face à des accusations potentielles

La police du Royaume-Uni a assoupli les restrictions de mise en liberté sous caution d’une chrétienne qui a été arrêtée deux fois pour avoir prié en silence devant une clinique d’avortement à Birmingham, en Angleterre.

La militante pro-vie Isabel Vaughn-Spruce ne sera plus empêchée par la police des West Midlands de se tenir silencieusement près des cliniques d’avortement, même si elle continue de faire face à des accusations potentielles, selon un communiqué de la Section britannique d’Alliance Defending Freedom.

L’interdiction de se tenir à proximité d’une clinique d’avortement faisait partie des conditions de mise en liberté sous caution de Vaughn-Spruce à la suite de son arrestation plus tôt cette année.

« Bien que je sois reconnaissant que mes conditions de libération sous caution aient été levées et que la police ait reconnu que la présence pacifique n’est pas en soi un crime, je crains que la police ait pu restreindre mon droit de prier pacifiquement et en silence pendant trois mois et si peu de temps après avoir été acquitté pour le même comportement », a déclaré Vaughan-Spruce dans un communiqué.

« Je n’ai reçu aucune mise à jour des autorités quant à l’avancement de l’enquête, et je ne sais toujours pas en quoi mes actions pourraient être considérées comme intimidantes », a-t-elle déclaré. « Avoir des poursuites au-dessus de ma tête pendant une période apparemment indéterminée pour le simple fait de prier, de penser à Dieu, est profondément troublant et injuste. »

Birmingham a présenté une ordonnance de protection de la santé publique (PHPO) en septembre dernier interdisant « de manifester, à savoir de se livrer à tout acte d’approbation ou de désapprobation ou de tentative d’acte d’approbation ou de désapprobation, en ce qui concerne les questions liées aux services d’avortement, par quelque moyen que ce soit » à proximité des cliniques d’avortement.

« Cela inclut, mais sans s’y limiter, les moyens graphiques, verbaux ou écrits, la prière ou les conseils », indique l’ordonnance.

Vaughn-Spruce, chrétienne et directrice de la Marche britannique pour la vie, a été arrêtée pour la première fois en décembre et à nouveau en mars pour sa prière silencieuse devant la clinique d’avortement de Birmingham.

Après son arrestation en mars, la police des West Midlands a imposé des conditions de mise en liberté sous caution qui interdisaient à Vaughn-Spruce de fréquenter les espaces publics même au-delà de la zone établie par le PHPO.

La défense juridique de Vaughn-Spruce, qui est financée par ADF UK, a fait valoir que la zone d’exclusion étendue au-delà du PHPO était « inutile » et « disproportionnée » et « effectuée à des fins inappropriées ».

L’avocat de Vaughan-Spruce a fait valoir que la prière silencieuse est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. La police a reconnu la semaine dernière que le PSPO ne lui interdisait pas de se trouver dans la zone, mais a noté que son cas avait été renvoyé au CPS et qu’elle pourrait toujours être inculpée, selon ADF UK.

« Isabel a enduré pendant des mois que ses droits ont été restreints de manière inappropriée par la police des West Midlands sans aucune référence au parquet ou aux tribunaux », a déclaré le conseiller juridique d’ADF UK, Jeremiah Igunnubole, dans un communiqué.

« Son expérience fournit un exemple clair des dangers des récentes réformes de l’ordre public, qui ont conféré de larges pouvoirs à la police pour restreindre les droits fondamentaux sans responsabilité ni formation et sans protection juridique spécifique pour la liberté d’expression et de pensée. La police ne devrait pas ont le pouvoir de restreindre une conduite inoffensive, et encore moins de punir l’exercice pacifique des droits fondamentaux. »

« Les zones de censure n’ont pas leur place dans une société libre et démocratique, qui est en partie définie par la mesure dans laquelle elle protège l’échange pacifique d’opinions et d’idées », a-t-il soutenu.

« Permettre que ces droits, exercés pacifiquement, soient restreints à la discrétion des policiers est un nouveau tournant dangereux pour le Royaume-Uni, qui a une longue tradition juridique de protection des libertés civiles », a ajouté Igunnubole.