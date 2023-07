Une femme arrêtée pour trafic de drogue dans la mort du petit-fils de Robert De Niro, selon un responsable – Boston News, Weather, Sports

NEW YORK (AP) – Une femme de 20 ans a été arrêtée pour trafic de stupéfiants et est accusée d’avoir vendu la drogue qui a entraîné la mort du petit-fils de l’acteur Robert De Niro, âgé de 19 ans, a déclaré vendredi un responsable de l’application des lois. .

La femme, Sofia Haley Marks, a comparu vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan et a accepté de rester derrière les barreaux jusqu’à ce qu’elle demande une libération sous caution à une date ultérieure. Les procureurs ont déclaré qu’ils s’opposeraient à une demande de libération.

Marks a été arrêté jeudi soir pour trois chefs d’accusation de distribution de stupéfiants résultant de la vente de drogue à Leandro De Niro Rodríguez, a déclaré le responsable de l’application des lois. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement des détails de l’enquête et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Rodriguez a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan le 2 juillet. Sa mère, Drena De Niro, a annoncé le décès sur Instagram. Amy Gallicchio, une défenseure fédérale adjointe qui a représenté Marks vendredi, a déclaré que Marks prévoyait d’engager un avocat. Gallicchio a refusé de commenter devant le tribunal.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué qu’au moins une des fausses pilules d’oxycodone vendues par Marks avait été « prise par un adolescent décédé par la suite d’une surdose présumée ». Rodriguez n’a pas été identifié par son nom dans les documents judiciaires.

Williams a déclaré que l’arrestation « était critique parce que, comme nous le prétendons, Marks savait que les pilules pouvaient tuer, et elle a quand même continué à les vendre ».

Le procureur a déclaré que le fentanyl était désormais le principal tueur d’Américains âgés de 18 à 49 ans. on estime que 109 680 personnes sont mortes d’une surdose de drogue en 2022, dont environ 75 000 provenant du fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques.

« Plus que le cancer, les accidents de voiture ou la violence armée. C’est une crise d’application de la loi et une crise de santé publique. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l’arrêter », a-t-il déclaré.

La cause du décès de Rodriguez fait toujours l’objet d’une enquête, a déclaré un porte-parole du bureau du médecin légiste de la ville.

Lorsque Drena De Niro a annoncé la mort de son fils, elle a répondu à une question à son message en écrivant que son fils était décédé après que « quelqu’un lui ait vendu des pilules contenant du fentanyl ».

Rodriguez était l’aîné de Drena De Niro et de l’artiste Carlos Mare.

Comme son célèbre grand-père, Rodriguez était un acteur qui était apparu avec sa mère dans des projets tels que le remake de « A Star is Born » de Bradley Cooper en 2018.

Robert De Niro a déclaré après la mort de Rodriguez qu’il était « profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo ». Un de ses représentants n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires sur l’arrestation.

