Une femme arrêtée pour avoir nourri des sans-abri poursuit la ville — RT World News

À Bullhead City, en Arizona, nourrir ceux qui vivent dans la rue sans permis est passible d’une peine de prison

Une femme de l’Arizona a poursuivi sa ville mardi pour une loi qui punit de nourrir les sans-abri dans les parcs publics d’une peine de quatre mois de prison. L’homme de 78 ans a été arrêté en vertu de la loi pour avoir distribué de la nourriture à partir d’une camionnette.

Norma Thornton a été traduite en justice en avril, un mois après avoir reçu une contravention pour avoir nourri des sans-abri dans le Bullhead Community Park sans permis. Elle a été la première personne punie en vertu d’une ordonnance adoptée par le conseil municipal un an plus tôt dans le but de dissuader les sans-abri de se rassembler dans les parcs.

Alors que les charges contre Thornton ont été abandonnées, elle a déposé une plainte mardi et demande une injonction pour empêcher la ville d’appliquer l’ordonnance.

“Bullhead City a criminalisé la gentillesse”, L’avocat de Thornton a déclaré à la chaîne de télévision Phoenix KPHO. “Le conseil municipal a adopté une ordonnance qui érige en crime passible de quatre mois d’emprisonnement le partage de nourriture dans les parcs publics à des fins caritatives.”















Cependant, les responsables de la ville ont souligné que l’ordonnance ne s’applique qu’aux parcs publics. Les églises, les clubs et les propriétés privées peuvent continuer à servir de la nourriture à ceux qui vivent dans la rue sans permis.

De plus, la ville a insisté sur le fait que la loi était nécessaire après que les utilisateurs du parc se sont plaints pendant des années d’être sollicités pour de la nourriture et de l’argent par les sans-abri. Les employés de la ville avaient été “appelé à plusieurs reprises pour lutter contre les nuisances publiques et autres comportements illégaux, nettoyer les déchets humains, les détritus, les ordures et autres débris laissés par les événements de partage de nourriture”, la ville a écrit dans l’ordonnance.

Il y avait plus de 580 000 sans-abri dans les rues des États-Unis en 2020, selon les chiffres les plus récents de la National Alliance to End Homelessness. Si ce nombre est inférieur au pic de 647 000 enregistré en 2007, le nombre de personnes dépourvues de tout type d’abri a augmenté chaque année depuis 2015 et s’élève désormais à 226 000.

Selon un rapport de 2019 du National Homelessness Law Center, 16 des 187 villes étudiées ont des lois comme celle de Bullhead City limitant le partage de nourriture. Les partisans de ces lois soutiennent que les sans-abri qui se rassemblent pour manger gratuitement propagent des maladies et augmentent le taux de criminalité.