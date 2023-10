Une femme arrêtée lors du procès de Trump à New York après s’être rapprochée de lui, dit qu’elle est une partisane

New York –

Un spectateur du procès civil pour fraude de Donald Trump a été arrêté mercredi après s’être levé au milieu du témoignage et s’être dirigé vers le devant de la salle d’audience où était assis l’ancien président.

La femme a exprimé le désir d’aider Trump, et le système judiciaire a déclaré que ni lui ni personne d’autre au procès n’avait jamais été en danger. L’ex-président et favori du GOP 2024 n’a montré aucune réaction devant le tribunal et a déclaré plus tard aux journalistes qu’il n’était pas au courant de l’épisode qui s’était déroulé derrière lui.

« Qui a été arrêté ? » » a demandé Trump. « Nous n’en savions rien. »

La femme, identifiée plus tard comme une employée du système judiciaire, s’est retirée après qu’un fonctionnaire du tribunal lui a dit de retourner à sa place. Peu de temps après, des policiers l’ont escortée et arrêtée pour outrage au tribunal pour avoir perturbé une procédure judiciaire, a déclaré le porte-parole du tribunal, Lucian Chalfen.

Chalfen a déclaré que la femme avait crié à Trump qu’elle voulait l’aider, bien que les journalistes présents dans la salle d’audience ne l’aient pas entendue élever la voix. Plus tard, elle a été entendue crier dans le hall du palais de justice alors que les policiers la faisaient sortir du bâtiment.

À l’extérieur de la salle d’audience, la femme a été vue sur une caméra de NBC disant aux agents du tribunal : « Vous me faites peur et j’ai le droit d’être ici. Je suis une citoyenne américaine et je suis également une employée du tribunal. Je suis aussi juste ici pour soutenir Donald Trump. »

Elle a ajouté qu’elle avait « observé paisiblement cette procédure » et qu’elle avait obéi lorsqu’un fonctionnaire du tribunal lui a dit de ne plus causer « d’autres problèmes ».

Chalfen a déclaré que la femme, dont le nom n’a pas été divulgué, a été mise en congé administratif et interdite d’accès aux tribunaux de l’État pendant que les autorités enquêtent.

Le procès s’est poursuivi, mais avec un autre moment inhabituel : celui-ci après que Trump a levé les mains en signe de frustration apparente et s’est entretenu avec animation avec ses avocats tandis que l’évaluateur immobilier Doug Larson a témoigné de ses interactions avec un dirigeant de l’entreprise Trump.

L’avocat de l’État, Kevin Wallace, a demandé au juge Arthur Engoron de demander à la défense de « cesser de commenter pendant le témoignage du témoin », ajoutant que les « exhortations » étaient audibles du côté du témoin dans la pièce. Le juge a ensuite demandé à chacun de baisser le ton, « surtout si cela vise à influencer le témoignage ».

L’affaire, intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, accuse Trump et sa société d’avoir trompé les banques et les assureurs en leur fournissant des déclarations fortement exagérées sur la valeur nette et la valeur des actifs de Trump. Engoron a déjà statué que Trump et son entreprise avaient commis une fraude, mais le procès porte sur des allégations restantes de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux.

James maintient que les états financiers de Trump ont été essentiels pour conclure des accords et des prêts, et les témoins et les preuves présentées au procès ont indiqué que les documents étaient un facteur.

Par exemple, une offre de 2015 visant à refinancer un immeuble de Wall Street appartenant à Trump était accompagnée de conditions incluant « la remise des états financiers (y compris les déclarations de revenus) » de Trump, selon un document présenté au tribunal mercredi.

Alors que l’accord était en cours, la Trump Organization a envoyé au prêteur potentiel Ladder Capital des copies papier des états financiers et des déclarations de revenus des particuliers de Trump, a témoigné le directeur de Ladder, Jack Weisselberg, ajoutant qu’un dirigeant de Trump lui avait envoyé un message pour savoir quand attendre les documents.

« Je pense qu’ils étaient préoccupés par la confidentialité et ils voulaient s’assurer que cela allait directement entre mes mains », a déclaré Weisselberg, qui est le fils de l’ancien directeur financier de longue date de la Trump Organization, Allen Weisselberg.

Trump nie toutes les allégations de James. Il affirme que ses actifs valaient en réalité bien plus que ce qu’il prétendait dans ses déclarations, qui étaient accompagnées de clauses de non-responsabilité qu’il présente comme disant aux gens de vérifier eux-mêmes les chiffres.

C’est Engoron qui décidera de l’affaire, pas un jury, car la loi de l’État ne l’autorise pas dans ce type de procès.

Alors que Trump assistait volontairement au procès pour une deuxième journée consécutive – son cinquième au total – ses avocats se sont efforcés de contrecarrer les affirmations de l’État selon lesquelles ses principaux adjoints du monde des affaires auraient joué à des jeux pour gonfler la valeur de ses propriétés et améliorer ses résultats financiers.

Dans une série de questions, l’avocat de Trump, Lazaro Fields, a cherché à établir que Larson avait, à un moment donné, inférieur de 114 millions de dollars à la valeur projetée pour 2015 de l’immeuble de bureaux de Wall Street. Larson a déclaré que « les valeurs n’étaient pas fausses – c’est ce que nous savions à l’époque ».

Trump a levé les mains pendant l’échange.

Larson avait déclaré mardi qu’il n’avait jamais consulté ni autorisé l’ancien contrôleur de la Trump Organization, Jeffrey McConney, à le citer comme expert externe dans les feuilles de calcul d’évaluation qu’il avait utilisées pour créer les états financiers de Trump.

Fields a accusé mercredi Larson de mentir, soulignant un échange de courrier électronique vieux de dix ans entre McConney et l’évaluateur.

Cela a déclenché un échange de colère entre la défense et les parties étatiques, l’avocat de Trump, Christopher Kise, suggérant que Larson pourrait risquer de se parjurer et qu’il devait être informé de ses droits contre l’auto-incrimination. L’avocate de l’État, Colleen Faherty, a qualifié les commentaires de Kise d’« intimidation des témoins ».

En fin de compte, Engoron a permis à Larson de revenir et de répondre à la question sans avertissement légal. Larson a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’e-mail.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau s’il comprenait que McConney avait demandé son avis pour réaliser des évaluations, Larson, fatigué, a répondu : « C’est ce qu’il semble ».

Lors d’une audience d’audience, Trump a dénoncé que « le gouvernement avait menti ».

« Ils n’ont pas révélé toutes les preuves qui m’ont rendu totalement innocent de tout ce qu’ils disent », a ajouté Trump, qui a présenté à plusieurs reprises cette affaire dans le cadre d’une attaque politique de James et d’autres démocrates qui veulent l’empêcher de retourner au pays. Maison Blanche.

James a déclaré à l’extérieur de la salle d’audience qu' »aucun de ses comportements, que l’on peut qualifier de performatif, ne changera ce qui se passe dans la salle d’audience ».

« Je ne céderai pas. Je n’abandonnerai pas. Je servirai seulement la justice et appliquerai la loi », a-t-elle déclaré.

Engoron, un démocrate, a émis une ordonnance de silence limitée interdisant aux participants à l’affaire de dénigrer les membres de son personnel. L’ordonnance est intervenue après que Trump ait calomnié le légiste du juge sur les réseaux sociaux le deuxième jour du procès.

—-

La rédactrice d’Associated Press, Jill Colvin, a contribué à ce rapport.