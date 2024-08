Une femme arrêtée avec Durov libérée après interrogatoire – Le Monde (PHOTOS) — RT World News

Le garde du corps du fondateur de Telegram et une femme décrite comme son « assistante » ont été arrêtés aux côtés de Pavel Durov la semaine dernière

Une jeune femme arrêtée la semaine dernière à Paris aux côtés du fondateur de Telegram, Pavel Dourov, aurait été libérée après avoir été interrogée, selon les médias français. Le garde du corps de l’entrepreneur a également été libéré, tandis que le milliardaire d’origine russe lui-même reste en détention.

Yulia Vavilova, coach crypto autoproclamée et streameuse basée à Dubaï, a été aperçue avec Durov à plusieurs reprises et se trouvait dans le jet privé du magnat lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport du Bourget. Le milliardaire russe de la technologie – qui détient également la nationalité des Émirats arabes unis, de la France et de Saint-Kitts-et-Nevis – a été arrêté après l’atterrissage de son avion à Paris la semaine dernière. Les autorités françaises affirment qu’il a été arrêté dans le cadre d’une enquête plus large sur des activités illicites présumées sur Telegram.

« Son garde du corps et son assistant, qui l’accompagnent en permanence, ont été entendus par les enquêteurs avant d’être relâchés, selon une source proche du dossier », rapporte lundi Le Figaro.

Bien que Durov et Vavilova n’aient pas publiquement reconnu leur relation, leurs fréquentes apparitions ensemble suggèrent un lien étroit. Ses publications sur les réseaux sociaux avant leur arrestation indiquaient qu’elle se trouvait aux mêmes endroits que le PDG de Telegram, notamment au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Azerbaïdjan. Vavilova a également publié des stories Instagram depuis ce qui semble être l’avion privé de Durov.

Les théories sur Internet concernant son rôle potentiel dans l’arrestation de Durov ont proliféré, alimentées par des spéculations sur la chronologie de leur arrivée en France et de leur détention ultérieure.

Durov reste en détention et est interrogé dans le cadre d’une enquête plus large sur la cybercriminalité française ciblant les activités illicites sur l’application de médias sociaux cryptée de bout en bout du milliardaire, selon les autorités.

Telegram a déclaré qu’il était absurde de blâmer le « plateforme ou son propriétaire » pour son utilisation abusive par les utilisateurs, ajoutant que l’application « respecte les lois de l’UE, y compris la loi sur les services numériques », et soutient que son « Les pratiques de modération sont conformes aux normes du secteur. »

L’application, qui compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, a été créée par Durov et son frère en Russie en 2013. Telegram propose un cryptage des messages entrants et sortants, améliorant ainsi la confidentialité de l’expéditeur et du destinataire, et refuse généralement aux forces de l’ordre de divulguer les données des utilisateurs ou les enregistrements de conversations. Durov a noté que cette pratique avait attiré l’attention indésirable des agences de renseignement du monde entier.