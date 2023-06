Une femme arrêtée après la découverte de deux corps au domicile de Stoke-on-Trent alors que les flics lancent une enquête pour meurtre

Une FEMME a été arrêtée, soupçonnée de meurtre à la suite du décès de deux personnes dans le Staffordshire.

Les agents ont découvert le couple insensible avec des blessures à l’intérieur d’une maison à Stoke-on-Trent dimanche.

Malgré les efforts des ambulanciers, tous deux sont décédés sur les lieux.

Leurs proches ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés.

Une femme de 49 ans a été arrêtée, soupçonnée de meurtre à l’adresse de Flax Street.

La découverte est survenue alors que la police se précipitait vers un lave-auto sur Campbell Road vers 14 h 04 dimanche, à la suite d’informations faisant état d’une agression impliquant un homme et une femme.

Un homme d’une quarantaine d’années a été transporté à l’hôpital par des ambulanciers, mais ses blessures ne devraient pas mettre sa vie en danger.

Les flics se sont ensuite rendus à l’adresse de Flax Street où ils ont trouvé le couple insensible et ont arrêté la femme, l’arrêtant en outre pour suspicion de meurtre.

Le surintendant-détective Nicki Addison de la police du Staffordshire a déclaré: «Il s’agit d’un cas tragique et nous travaillons dur pour mieux comprendre ce qui s’est passé qui a conduit ces deux personnes à perdre la vie.

«Nous demandons aux gens de ne pas spéculer sur les circonstances à ce stade car cela est pénible pour la famille et les amis et pourrait entraver nos enquêtes.

« Nous comprenons que cet incident puisse inquiéter la communauté locale et plus loin.

« Nous savons que la femme arrêtée est liée à la population et nous ne pensons pas qu’il existe une menace plus large pour le public en ce moment.

« Des cordons sont actuellement en place dans une maison de Flax Street et dans un lave-auto de Campbell Road. »

La police lance maintenant un appel pour des images de vidéosurveillance et de caméra de tableau de bord de la région de Flax Street et Campbell Road entre 13 h 30 et 14 h 30 dimanche, ou de ceux qui se trouvaient dans la région à ce moment-là.

Vous pouvez visiter le portail public des incidents majeurs ici : Portail public (mipp.police.uk)

Pour signaler anonymement, appelez Crimestoppers au 0800 555 111.