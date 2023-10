Une femme arrêtée après avoir tenté d’approcher Trump lors de son procès pour fraude civile

Une femme a été arrêtée mercredi après avoir tenté d’approcher l’ancien président Donald Trump lors de son procès pour fraude civile à New York.

« Je veux parler à M. Trump », a-t-elle déclaré à un fonctionnaire du tribunal alors qu’elle tentait de s’approcher de lui lors du témoignage dans le cadre de l’action civile de 250 millions de dollars intentée par le procureur général de New York contre Trump, qui était assis à la table de la défense à quelques mètres. loin. La femme a déclaré au greffier qu’elle était là pour le soutenir.

Le policier lui a dit de se rasseoir dans le public, ce qu’elle a fait. Quelques minutes plus tard, un autre fonctionnaire du tribunal s’est approché d’elle et lui a dit qu’elle devait partir, ce qu’elle a d’abord interrogé avant d’obtempérer. Elle est repartie avec plusieurs officiers de justice derrière elle.

Trump n’a pas semblé voir l’incident qui s’est produit derrière lui.

À l’extérieur de la salle d’audience, la femme a déclaré aux policiers qu’ils lui « faisaient peur ». « J’ai le droit d’être ici. Je suis une citoyenne américaine. Je suis aussi ici juste pour soutenir Donald Trump », a-t-elle déclaré avant de se plaindre que les policiers « m’attaquaient ».

Elle a ensuite été placée en garde à vue et accusée d’outrage au tribunal au deuxième degré pour avoir perturbé une procédure judiciaire.

Un porte-parole du Bureau de l’administration judiciaire de l’État a déclaré à NBC New York dans un communiqué que la femme est une employée du tribunal et qu’elle a été mise en congé administratif dans l’attente d’une enquête.

Interrogé sur l’incident alors qu’il quittait le tribunal, Trump a déclaré : « Nous n’en savons rien. Vous savez qui devrait être arrêté ? Vous savez qui devrait être arrêté ? La procureure générale devrait être arrêtée pour ce qu’elle fait. »

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré aux journalistes après le procès de mercredi que la salle d’audience est « l’endroit où nous avons soumis des preuves et les preuves sont claires. Et c’est qu’il a gonflé ses déclarations d’intérêts financiers pour s’enrichir et enrichir sa famille. Et rien ne le fera ». changez cela. Pas les attaques contre moi ou contre qui que ce soit.

C’était le deuxième jour consécutif cette semaine que Trump assistait au procès, au cours duquel lui et son entreprise auraient largement surévalué leurs actifs dans les états financiers auprès des banques et des compagnies d’assurance afin d’obtenir des prêts et des polices à de meilleurs taux qu’ils ne l’étaient auparavant. habilité à.

Trump a nié tout acte répréhensible.

Après des témoignages assez secs sur les pratiques comptables de la Trump Organization mardi, le procès s’est parfois enflammé mercredi, l’avocat de Trump accusant un témoin de mentir et le bureau du procureur général accusant l’équipe Trump d' »intimidation des témoins ».

Des échanges houleux ont eu lieu lors du contre-interrogatoire par l’équipe Trump de Doug Larson, ancien cadre de la société immobilière commerciale Cushman & Wakefield.

À un moment donné, Kevin Wallace, du bureau de l’AG, s’est plaint que Trump était trop bruyant. « Je demanderais à l’accusé d’arrêter de faire des commentaires pendant le témoignage », a déclaré Wallace, ajoutant: « Je crois que des exhortations sont faites. »

Le juge Arthur Engoron a déclaré qu’il « demandera à tout le monde de se taire pendant la déposition des témoins ».

Interrogé mardi par le bureau de l’AG, Larson a déclaré que les responsables de la Trump Organization avaient cité dans leurs états financiers les évaluations des propriétés Trump qu’il avait faites pour les banques, mais avaient utilisé un taux de capitalisation inférieur pour affirmer que les propriétés avaient plus de valeur que ce que Cushman avait estimé.

Il a également témoigné au sujet de documents de Trump affirmant qu’ils avaient consulté Larson au sujet des valorisations de certaines années, ce qui, selon lui, ne s’est pas produit. Il a déclaré qu’il n’avait « jamais » travaillé pour la Trump Organization et a qualifié l’utilisation de son travail à son insu de « inappropriée » et ses chiffres « inexacts ».

Mercredi, les avocats de Trump ont interrogé Larson au sujet de courriels montrant qu’il avait discuté de certaines valorisations avec Jeff McConney, ancien vice-président senior de la société Trump.

« Tu as menti hier, n’est-ce pas ? » » a demandé l’avocat de Trump, Lazaro Fields, ce qui a conduit à une objection de la part du bureau du procureur général.

Un autre avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré que Larson s’était « parjuré ».

Kise a déclaré qu’il craignait que Larson ne soit en danger sur le plan juridique et a suggéré que le bureau de l’AG devrait l’être également. « Qu’ils s’inquiètent ou non de ses droits, je le suis certainement », a-t-il déclaré.

Un avocat du bureau de l’AG a déclaré que les courriels en question dataient d’années différentes de ceux sur lesquels Larson témoignait mardi et que les avocats de Trump organisaient « une performance ».

« Il s’agit d’intimidation de témoins, Votre Honneur », a déclaré l’avocate du procureur général, Colleen Flaherty.

Trump a semblé heureux de cet échange en parlant aux journalistes pendant une pause.

« C’était comme Perry Mason », a-t-il déclaré, faisant référence à une émission télévisée des années 1950 sur un avocat pénaliste.

« Le gouvernement a menti, il a simplement menti. Il n’a pas révélé toutes les informations dont il disposait », a-t-il déclaré.