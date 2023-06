Une femme arrêtée après avoir refusé un traitement contre la tuberculose pendant plus d’un an

Une femme de l’État de Washington qui a refusé l’ordonnance d’un juge d’isoler ou de recevoir un traitement contre la tuberculose infectieuse pendant plus d’un an a été placée en garde à vue jeudi, New York Times signalé. L’arrestation intervient près de trois mois après qu’un mandat d’arrêt civil a été émis contre elle.

Le nom de la femme n’a pas été divulgué par les autorités sanitaires et a été identifié dans les documents judiciaires par les initiales VN.

Dans un communiqué publié jeudi, le département de la santé du comté de Tacoma-Pierce a déclaré que la femme avait été emmenée à la prison du comté de Pierce où elle sera hébergée dans une pièce « spécialement équipée pour l’isolement, les tests et le traitement ».

« Nous espérons qu’elle choisira de recevoir le traitement vital dont elle a besoin pour traiter sa tuberculose », indique le communiqué.

Le département de la santé a initialement ordonné à la femme de s’isoler en janvier 2022 après avoir reçu un diagnostic de tuberculose, conformément au Indépendant. Les fonctionnaires ont travaillé avec sa famille et les membres de la communauté pendant plus d’un an pour essayer de la persuader de se faire soigner, mais elle a refusé d’obtempérer. En mars 2023, le comté a reçu un mandat d’arrêt civil pour la détenir de force.

Le département a déclaré que cette affaire n’était que la troisième fois au cours des 20 dernières années qu’il devait demander une ordonnance du tribunal pour détenir un patient potentiellement contagieux qui refusait de voir un traitement.

On ne sait pas pourquoi la femme a refusé de s’isoler ou de recevoir un traitement, Poste de Washington a dit. Cependant, son avocate Sarah Tofflemire a affirmé dans un dossier que la femme avait refusé le traitement car elle ne comprenait pas ce qui se passait, selonNouvelles de la BNC.

En vertu de la loi de l’État de Washington, les prestataires de soins de santé sont tenus de signaler les cas et de travailler avec les patients pour s’assurer qu’ils reçoivent un traitement pour guérir les cas actifs de la maladie.

La tuberculose est une maladie infectieuse qui se propage à toute personne en contact étroit avec un patient, comme les membres de la famille ou les amis. Il est considéré comme potentiellement mortel. Le traitement de la tuberculose prend de trois à neuf mois, selon Centres de contrôle des maladies (CDC).