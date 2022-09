Une femme arrêtée après avoir accusé un responsable taliban de viol

ISLAMABAD (AP) – Les talibans ont annoncé qu’ils avaient arrêté et condamneraient bientôt une femme afghane qui est apparue dans une vidéo sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine et a déclaré qu’un haut responsable taliban l’avait forcée à se marier et l’avait violée à plusieurs reprises.

Dans la vidéo, la femme, qui ne s’est identifiée que par son prénom Elaha, a pleuré en décrivant avoir été battue et violée par l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur taliban, Saeed Khosti. Elle a dit qu’elle parlait depuis un appartement à Kaboul où les talibans l’avaient enfermée après avoir tenté de fuir le pays, et elle a plaidé pour le sauvetage.

“Ce sont peut-être mes derniers mots. Il va me tuer, mais il vaut mieux mourir une fois que mourir à chaque fois », a-t-elle déclaré.

Tard mercredi, un jour après la diffusion de la vidéo, la Cour suprême dirigée par les talibans a déclaré dans un tweet qu’Elaha avait été arrêtée pour diffamation sur ordre du juge en chef Abdul Hakeem Haqqani. Sans mentionner aucun procès en cours, il a déclaré qu’elle “serait bientôt condamnée selon la charia”.

“Personne n’est autorisé à nuire au nom des moudjahidines ou à diffamer l’émirat islamique d’Afghanistan et les 20 ans de saint jihad”, a-t-il déclaré, faisant référence aux talibans et à leur guerre contre les troupes dirigées par les États-Unis et le gouvernement allié des États-Unis. que les insurgés extrémistes ont renversé il y a un peu plus d’un an.

Depuis la prise de contrôle du pays par les talibans en août 2021, les militantes afghanes, ainsi qu’Amnesty International, ont signalé une augmentation des mariages forcés de femmes – y compris des cas où des responsables talibans ont contraint des femmes à se marier en les intimidant ou en intimidant leur famille.

Dans la vidéo, Elaha s’est identifiée comme une étudiante en médecine à l’Université de Kaboul et la fille d’un général des services de renseignement sous l’ancien gouvernement. Elle a déclaré que Khosti l’avait forcée à se marier il y a six mois, alors qu’il occupait encore le poste de porte-parole. Khosti a tenté de marier sa sœur à un autre responsable taliban, mais sa famille a réussi à fuir, a-t-elle déclaré.

« Saeed Khosti m’a beaucoup battu. Chaque nuit, il me violait », a-t-elle déclaré en fondant en larmes.

Elle a dit avoir tenté de fuir vers le Pakistan voisin, mais les talibans l’ont arrêtée au poste frontière et l’ont ramenée à Kaboul et l’ont confinée dans un appartement là-bas. Après l’avoir ramenée, elle a entendu un membre taliban dire à Khosti qu’elle avait vécu sous l’ancien gouvernement pendant 20 ans et qu’elle devrait être lapidée à mort en tant qu’infidèle, a-t-elle déclaré.

Dans des tweets mercredi, Khosti a confirmé qu’il avait épousé Elaha, mais il a nié l’avoir maltraitée. “Je vous assure que je n’ai rien fait d’illégal”, a-t-il écrit. Ces derniers mois, Khosti a été muté de son poste de porte-parole et on ne sait pas quel est son nouveau poste.

Khosti a déclaré qu’il avait divorcé après avoir découvert qu’elle “avait un problème dans sa foi” et il l’a accusée d’avoir insulté le livre saint de l’islam, le Coran.

La vidéo d’Elaha a été largement partagée sur les groupes Facebook, Twitter et WhatsApp, déclenchant une vague d’appels à l’aide et de dénonciations des talibans par des militantes.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les talibans ont imposé de plus en plus de restrictions aux femmes. Ils ont empêché de nombreuses femmes de travailler, interdit aux adolescentes d’aller à l’école et obligé les femmes en public à se couvrir complètement, à l’exception de leurs yeux. Le monde a refusé de reconnaître le régime des talibans, exigeant qu’ils respectent les droits de l’homme et fassent preuve de tolérance envers les autres groupes.

Rahim Faiez, Associated Press