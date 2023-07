Une femme de 36 ans a été arrêtée dans le sud de la France après avoir arraché une partie des organes génitaux de son partenaire lors d’une dispute.

La femme a été placée en garde à vue mardi matin à Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse, deux jours après l’agression présumée, selon des médias français.

Son compagnon de 45 ans a été transporté d’urgence dimanche à l’hôpital de Rangueil après que « la peau de son pénis lui ait été en partie arrachée », rapporte le journal régional La Dépêche.

L’incident s’est produit après qu’une dispute ivre a éclaté entre les deux, au cours de laquelle ils étaient verbalement et physiquement violents.

Au cours de l’altercation, la femme aurait attrapé les organes génitaux de l’homme et « tiré très fort ». Elle a ensuite attaqué son oreille.

On ne sait toujours pas si la femme a utilisé une arme quelconque pour perpétrer l’agression, mais l’homme a perdu une « grande partie de la peau du pénis et du prépuce » en conséquence, a rapporté le journal.

A l’arrivée des secours, l’homme était conscient mais semblait « atrocement souffrant ».

La victime aurait été examinée par un médecin légiste pour « estimer la gravité de sa blessure », précise le journal citant le parquet de Toulouse.

Une enquête de la brigade territoriale autonome (BTA) de Portet-sur-Garonne – un groupement de maintien de l’ordre chargé de la police des petites communes rurales – a été ouverte.