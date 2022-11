Une femme arrêtée à New York après que son fils de 10 ans se soit fait tatouer

Une mère à New York aurait été arrêtée après avoir autorisé son fils de 10 ans à se faire tatouer. La femme identifiée comme étant Crystal Thomas est une résidente de Highland, selon un rapport du New York Times. La femme de 30 ans a été arrêtée en octobre lorsque son fils aurait demandé à l’infirmière de son école de donner de la vaseline à appliquer sur la zone encrée. Selon le rapport, les autorités ont affirmé que la femme avait autorisé l’enfant à faire imprimer son nom sur son avant-bras en lettres moulées.

Avec le voisin de 30 ans Austin Smith, le tatoueur qui a encré l’enfant a également été placé en garde à vue. Selon un rapport de Mid Hudson News, la mère a été accusée d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant, mais a été libérée sur un ticket de comparution. Elle a affirmé qu'”aucun enfant ne devrait se faire tatouer”, ajoutant qu’elle pensait que celui de son fils était temporaire. Notamment, se faire tatouer n’est pas un crime dans de nombreuses régions des États-Unis, pour les enfants, tout ce dont ils ont besoin est le consentement de leurs parents. Mais à New York, il est obligatoire pour un individu d’avoir au moins 18 ans pour se faire tatouer.

Lors de son audition devant le tribunal, la mère de 30 ans aurait déclaré qu’elle soutenait les restrictions d’âge imposées par les autorités et affirmé que l’incident n’était qu’un malentendu. Même le tatoueur a regretté sa décision après avoir été accusé de trafic illégal d’enfant, un crime pour lequel il peut être condamné à un an de prison. Le jeune homme de 20 ans a déclaré au New York Times que c’était la « pire erreur de sa vie » et qu’il n’avait aucune idée qu’il commettait un crime : « À l’époque, je pensais que si vous aviez la permission de vos parents, vous pourrait se faire tatouer.

Apparemment, l’enfant de 10 ans a été inspiré pour se faire encrer parce que l’un de ses professeurs préférés a un tatouage au même endroit. Mais le tatoueur a admis sa responsabilité dans l’erreur et a affirmé qu’il n’aurait jamais dû accepter la demande.

