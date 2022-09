BEYROUTH (AP) – Une femme armée et une douzaine de militants ont fait irruption dans une succursale bancaire de Beyrouth mercredi, prenant plus de 13 000 dollars sur ce que les militants disent être ses économies piégées.

Les banques libanaises à court de liquidités ont imposé des limites strictes aux retraits de devises étrangères depuis 2019, immobilisant l’épargne de millions de personnes. Environ les trois quarts de la population ont sombré dans la pauvreté alors que l’économie du petit pays méditerranéen continue de monter en flèche.

La femme a déclaré qu’elle avait besoin d’argent pour financer le traitement du cancer de sa sœur, ont déclaré des témoins.

Armés d’une arme de poing, elle et les militants sont entrés dans la succursale de la BLOM Bank et ont fait irruption dans le bureau du directeur, ont-ils déclaré.

“Ils ont aspergé d’essence partout à l’intérieur, ont sorti un briquet et ont menacé de l’allumer”, a déclaré Nadine Nakhal, une cliente de la banque, à l’Associated Press. Elle a dit que la femme armée avait menacé de tirer sur le directeur si elle ne recevait pas son argent.

Les militants qui accompagnaient la femme appartenaient à un groupe appelé Depositors’ Outcry. Certains sont entrés dans la banque avec elle, tandis que d’autres ont organisé une manifestation à l’entrée. La femme est finalement partie avec de l’argent liquide dans un sac en plastique, selon des témoins.

Les forces de sécurité qui se trouvaient à l’extérieur ont arrêté plusieurs des militants, dont un homme portant une arme de poing.

L’incident s’est produit des semaines après qu’un chauffeur-livreur de nourriture a fait irruption dans une autre succursale bancaire à Beyrouth et a retenu 10 personnes en otage pendant sept heures, exigeant des dizaines de milliers de dollars dans ses économies piégées. La plupart l’ont salué comme un héros.

Le Liban s’est empressé pendant plus de deux ans de mettre en œuvre des réformes clés dans son secteur bancaire et son économie décimés. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international sur un programme de relance qui débloquerait des milliards de dollars de prêts et d’aides internationales pour rendre le pays à nouveau viable.

En attendant, des millions de personnes luttent pour faire face aux pannes d’électricité généralisées et à la flambée de l’inflation.

“Nous devons mettre un terme à tout ce qui nous arrive dans ce pays”, a déclaré Nakhal. « L’argent de tout le monde est bloqué dans les banques, et dans ce cas, c’est quelqu’un qui est malade. Nous devons trouver une solution. »

Kareem Chehayeb, Associated Press