Une femme armée organise un braquage à la banque Blom à Beyrouth pour récupérer ses économies

BEYROUTH – Sali Hafiz a enfilé un T-shirt et un pantalon noirs et une paire de baskets vert citron. Masque de travers, elle a foncé mercredi dans une banque de la capitale libanaise, a armé une arme en l’air et lui a demandé de l’argent. Elle est devenue un héros instantané. Hafiz est la deuxième personne à Beyrouth cet été à prendre des otages dans une banque, où les déposants sont empêchés d’accéder à l’argent de leurs comptes depuis près de deux ans. Les deux incidents, et le large soutien du public à leur égard, illustrent la profonde désillusion du Liban envers l’État et les institutions bancaires, alimentée par une colère croissante face à la hausse du coût de la vie et au manque de services publics.

En octobre 2019, au milieu d’une crise économique en spirale, des manifestations ont éclaté dans tout le pays, exigeant la démission de l’élite politique du pays et la fin de la corruption. Craignant une ruée sur les banques, les succursales ont fermé leurs portes pendant des semaines, puis ont imposé des limites ad hoc sur le montant de dollars pouvant être retirés, excluant les Libanais de leurs propres comptes.

Les banques permettent aujourd’hui aux déposants de retirer un maximum de 400 dollars par mois, en plus d’un montant plus modeste en livres libanaises.

Un drame en mer secoue la ville la plus pauvre du Liban

Il aurait fallu plus de quatre ans à Hafiz pour retirer les 20 000 dollars de son compte, et le temps n’est pas en sa faveur. Elle a besoin de 50 000 $ pour traiter le cancer de sa sœur, a-t-elle dit, et a plaidé auprès de la banque pendant des mois pour accéder à ses fonds. “Ma sœur est en train de mourir sous mes yeux”, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à une chaîne locale, prétendument enregistrée peu de temps après le braquage depuis un lieu tenu secret.

“La banque nous a volé publiquement”, a-t-elle poursuivi, affirmant qu’elle avait atteint un point où elle allait vendre son rein pour payer le traitement. “Je ne peux pas faire de mal à une fourmi”, a-t-elle dit, “mais cette personne qui ne peut pas faire de mal à une fourmi regarde une partie d’elle fondre devant elle, et la plupart des gens disent : ‘Que Dieu la guérisse. ‘ Je ne pouvais pas rester les bras croisés quand il y a une banque juste à côté de chez moi dans laquelle nous avons 20 000 $.

Après le braquage, la banque Blom a publié une déclaration confirmant que Hafiz était un déposant à la succursale. Il a déclaré qu’elle était entrée avec un groupe de personnes, arrêtant des clients et des employés, aspergé d’essence autour de la banque et menacé de mettre le feu aux personnes à l’intérieur. Elle a ensuite forcé le directeur et le trésorier à ouvrir le coffre-fort et a pris l’argent à l’intérieur. Aucun blessé n’a été signalé.

Une vidéo partagé par l’Union des déposants montrait Hafiz comptant des piles d’argent. Elle n’a réussi à sortir que 12 000 dollars, a-t-elle déclaré plus tard, et l’équivalent de 1 000 dollars supplémentaires en monnaie locale.

C’était, à bien des égards, une répétition d’un incident du mois dernier, lorsqu’un homme est entré dans une banque à Beyrouth avec un bidon d’essence, menaçant de s’immoler par le feu s’il n’était pas autorisé à retirer les 210 000 dollars de son compte, qu’il dit qu’il devait payer les frais médicaux de son père. Plus tard, il a brandi un fusil, ce qui a conduit à des heures de négociations qui se sont terminées par l’acceptation par la banque de donner 35 000 $ à son frère. L’homme a été arrêté, mais relâché quelques jours plus tard et n’a jamais été inculpé d’un crime.

Un homme a pris des otages dans une banque au Liban. Les gens sont venus le soutenir.

Comme en août, les gens n’ont pas tardé à célébrer le braquage. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos ont partagé Hafiz à l’intérieur de la banque, imposant l’image d’une couronne au sommet de sa tête. D’autres ont posté des messages de soutien sur sa page Facebook. “Un héros de mon pays”, a écrit l’un d’eux. “Bravo”, a écrit un autre utilisateur, “les choses ne fonctionnent que de cette façon.”

Alors que le Liban s’enfonce dans le malaise économique, les gens recourent à des mesures désespérées. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que 46 % des ménages n’ont pas assez à manger. La Banque mondiale a déclaré que la crise économique et financière pourrait figurer parmi les trois crises mondiales les plus graves depuis le milieu du XIXe siècle.

Le réseau électrique en panne depuis longtemps est pire que jamais, presque tout le monde dans le pays s’appuyant plus que jamais sur des générateurs, qui fonctionnent au gaz coûteux, rejettent des fumées toxiques dans l’air et remplissent la capitale surpeuplée d’un bruit constant. Beaucoup au Liban ont simplement choisi de vivre sans électricité, apprenant lentement à s’adapter à la vie avec seulement quelques heures d’électricité par jour.

Les prix du gaz ont également augmenté ce mois-ci, après que la banque centrale a mis fin à une subvention qui, selon elle, avait épuisé ses réserves. La valeur de la livre libanaise a atteint un niveau record mercredi, atteignant 37 000 livres pour un dollar, même si elle reste officiellement indexée, comme c’est le cas depuis des décennies, à 1 500 pour un dollar.

Les salaires n’ont pas rattrapé leur retard et le chômage est endémique. Au milieu de la dévaluation constante de la livre et de l’inflation à trois chiffres, de nombreux ménages sont incapables de se payer les produits d’épicerie de base, ou même de garder l’eau.

Dans ce contexte, beaucoup soutiennent Hafiz. Peu de temps après le cambriolage, elle a posté sur Facebook, écrivant “Tous les policiers sont sous ma maison et je suis déjà à l’aéroport, à bientôt à Istanbul.”

Un vol de Beyrouth à Istanbul devait décoller environ une heure plus tard. La Direction générale de la sûreté du Liban a déclaré plus tard qu’elle n’avait pas quitté le pays via l’aéroport.

Dans son interview, elle s’est excusée d’avoir effrayé qui que ce soit, ajoutant que l’arme était un jouet qu’elle avait reçu de son jeune neveu.

Alors que la nouvelle d’un mandat d’arrêt a éclaté contre elle, l’intervieweur lui a demandé ce qu’elle ferait si elle était prise. « Je veux demander à quiconque m’interrogera, ou à quiconque me capturera », a déclaré Hafiz, « de se mettre à ma place. Si quelque chose comme ça arrivait à leur fils ou à leur sœur, je veux voir ce qu’ils feraient.

“Les gens se suicident”, a-t-elle poursuivi. « Je leur dis de ne pas prendre l’arme et de se tirer une balle. Allez chercher votre argent, même si cela vous coûte la vie.