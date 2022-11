Une femme, après avoir été trompée, se fait tatouer le visage de son ex-partenaire sur ses joues

Lorsque nous parlons d’avoir des tatouages ​​​​assortis avec nos partenaires, nous voulons souvent avoir quelque chose de significatif et de spécial pour marquer l’amour. Les dessins encrés en permanence sont généralement esthétiques ou humbles. Mais après une pause, tout ce que vous voulez, c’est vous en débarrasser. Vous pourriez supprimer le numéro de votre ex et couper tout lien avec la personne. Mais cette femme est devenue extrême et a eu le visage de son ancien partenaire sur sa joue.

Narally Najm a choisi d’obtenir un portrait audacieux de son partenaire on-off sur son visage. Elle tient ses abonnés au courant de sa relation par le biais de vidéos TikTok et YouTube quotidiennement. Elle a également récemment accueilli un fils avec son ancien partenaire et l’a nommé roi.

Partageant un post sur Tiktok, elle a également laissé entendre dans la légende qu’ils pourraient se réconcilier et a écrit : “Quand tout le monde est jaloux de moi parce que j’ai le visage de papa tatoué sur moi même si papa triche. Papa reviendra.

Selon une légende de la vidéo TikTok où elle a allégué que son partenaire l’avait trompée même lorsqu’elle était en travail avec leur enfant.

Selon le Mirror, la légende disait : « Pensant que nous étions la famille parfaite. Je viens de lui donner un fils il y a une semaine, nous avons acheté une maison et tout semblait si réel… Juste pour découvrir qu’elle trichait… Même pendant que j’étais en train d’accoucher.

Elle a également partagé une vidéo d’elle obtenant le visage et le nom de Laura encrés sur son visage.

Après que la vidéo soit devenue virale, sa partenaire intermittente, Laura, a déclaré dans une vidéo qu’elle ne savait pas ce qui se passait avec Narally, car elle allait parfaitement bien auparavant.

Laura a également ajouté qu’après que Narally ait accouché et découvert que Laura la trompait, elle ne voulait pas être avec elle. “Mais pourquoi garde-t-elle tous ces tatouages, comme trois tatouages ​​​​de mon visage sont fous, et deux tatouages ​​​​de mon nom sont fous”, a-t-elle ajouté. Elle a également affirmé que Narally avait un tatouage de son visage encré près de ses parties intimes.

