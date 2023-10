Une femme apprend que ses ancêtres ont été réduits en esclavage par les ancêtres d’un membre du Congrès

Dans des courriels adressés à Reuters, Chris Guthrie a écrit qu’il avait rencontré Helen Craig Smith après les funérailles. Elle lui a dit qu’Andrew Guthrie était un « partisan anti-esclavagiste » qui « achetait des esclaves dans les fermes environnantes pour les amener dans sa ferme et se lier d’amitié avec eux », a-t-il écrit. Pendant la guerre civile, écrit Chris, l’ancêtre Guthrie et les hommes qu’il a réduits en esclavage ont formé un régiment et se sont battus pour l’Union. Chris a déclaré que les sympathies du syndicat Guthries avaient conduit la famille à être « isolée pendant des décennies ».

Chris a écrit à Reuters dans un message ultérieur qu’il n’avait « aucune idée si l’histoire d’Andrew était vraie », mais qu’Helen l’avait racontée. On ne sait pas non plus si Chris savait qu’Helen était elle-même une descendante des personnes asservies par ses ancêtres. Chris n’a pas répondu aux questions complémentaires.

Reuters n’a trouvé aucune preuve qu’Andrew Guthrie ait formé un régiment de soldats noirs. Son fils, Robert A. Guthrie, s’est battu pour l’Union. D’après une histoire du comté de Perry publiée par Goodspeed Publishing en 1886, il « a créé une entreprise » pour la 2e infanterie fédérale à cheval du Tennessee, bien qu’il ne soit pas indiqué si des soldats noirs ont servi dans cette unité.

Et quels que soient les sentiments d’Andrew Guthrie à propos des personnes qu’il a asservies, les documents examinés par Reuters montrent que ses relations avec l’esclavage humain ont duré des décennies. Les archives montrent que Guthrie a réduit en esclavage six personnes en 1850 et neuf en 1860.

Quatre actes de vente dans les livres d’actes du comté de Perry mentionnent Amy de 1842 à 1847. Ils documentent comment elle appartenait à Andrew H. Guthrie, qui l’a vendue au voisin Hugh Kirkpatrick, qui l’a vendue à un parent James Kirkpatrick, qui l’a donnée à sa fille. Jane, l’épouse d’Andrew H. Guthrie.

Quant au commentaire de Chris Guthrie selon lequel les Guthrie ont été « isolés pendant des décennies » après la guerre, l’histoire de Goodspeed indique que Robert A. Guthrie a été greffier du comté de Perry de 1868 à 1870.

Dans l’un de ses e-mails, Chris a également mentionné qu’Helen lui avait donné une copie signée de son roman.

Dans le livre, Helen raconte les liens entre les Hunters, une importante famille agricole afro-américaine du Tennessee, et un personnage blanc nommé Obeth Gutherie, un propriétaire d’esclaves qui s’est néanmoins battu pour l’Union pendant la guerre civile. Helen écrit qu’Obeth Gutherie avait une fille, Amy, « dont la mère avait été esclave et restait encore ouvrière à Gutherie Place » après la guerre civile.

Helen écrit sur les « effets cicatrisants » de l’esclavage et sur la façon dont les personnages, dont les sagas sont étroitement parallèles à celles de ses proches, ont persévéré : « Dans un système qu’ils comprenaient à peine, ils avaient perdu une mesure de leur identité – qui ils étaient, de d’où ils venaient; ce qu’ils auraient pu devenir. Mais grâce à leur volonté, leur force, leur ténacité – leur volonté et leur capacité d’adaptation, et par la grâce infinie de Dieu, ils ont survécu.

« Ma famille a… vécu ce rêve »

Brett Guthrie est diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point en 1987, a servi dans l’armée en tant qu’officier, puis a travaillé pour l’entreprise familiale. Il a ensuite fréquenté la Yale School of Management et était sénateur de l’État du Kentucky lorsque le Comité national républicain du Congrès l’a recruté pour briguer le siège qu’il occupe actuellement en 2008. Le succès de l’entreprise familiale Guthrie, Trace Die Cast, l’a aidé à se propulser au Congrès.

« Lorsque vous recrutez un candidat, les éléments que vous examinez souvent sont les suivants : la personne est-elle un élu actuel, ou un homme d’affaires de premier plan, ou le nom de famille est-il reconnaissable ? » a déclaré Ken Spain, qui était alors porte-parole du comité. « Dans ce cas, c’était tout ce qui précède. »

L’Espagne a également déclaré à Reuters que Brett bénéficiait du soutien crucial du sénateur américain Mitch McConnell, un allié de longue date de son père Lowell. McConnell « abandonnerait tout » pour répondre à un appel de Lowell, a déclaré un jour un ancien assistant à un journal du Kentucky. Lorsque le Parti républicain cherchait un candidat au Congrès en 2008, McConnell a fait l’éloge de Brett lors de la primaire.

Formulaire de déclaration financière de Brett pour 2020 montre qu’il reste lié à l’entreprise en tant que membre du conseil d’administration non rémunéré. Une grande partie de son argent est investie dans des fiducies dans l’entreprise et il a révélé qu’il possédait une 25% du capital de l’entreprise. Sa richesse est passée d’environ 500 000 dollars lors de son entrée au Congrès à plusieurs millions de dollars aujourd’hui, selon les estimations. d’OpenSecretsun groupe de recherche non partisan qui utilise les déclarations financières publiques des politiciens pour évaluer leur valeur nette.

Politiquement, il est un républicain traditionnel de base qui, selon les membres des deux partis, fait profil bas. Il ne s’est pas opposé aux résultats de l’élection présidentielle de 2020. Il a voté à deux reprises en faveur du retrait des statues confédérées du Capitole, une position soutenue par la plupart des démocrates.

La famille Guthrie a partagé sa richesse. En 2002, Lowell a financé un clocher à l’Université Western Kentucky en l’honneur des militaires américains morts au combat, dont un frère tué pendant la guerre de Corée. Dans un discours prononcé lors de la dédicace, Brett a déclaré que son oncle Bobby avait contribué à préserver le rêve américain.

« Ma famille », a ajouté Brett, « a certainement vécu ce rêve. »

Les Craig disent qu’eux aussi ont vécu leur rêve. Reginald Craig, le fils de Mack, a déclaré qu’il avait atteint presque tous les objectifs qu’il s’était fixés. Il a un diplôme universitaire, un bon travail de vendeur et le respect de ses collègues. Il est propriétaire d’une maison et conduit une Mercedes. Reginald se considère comme un fervent conservateur et un fier partisan de Donald Trump.

«Je respecte sa capacité à créer beaucoup d’entreprises. Il a créé beaucoup d’emplois », a déclaré Reginald, qui s’est dit « à 1 000 % » derrière la campagne 2024 de Trump.

D’autres membres de la famille, dont Lacretia, appartiennent à la gauche politique.

Si elle pouvait rencontrer Brett Guthrie, Lacretia lui demanderait quelles valeurs guident son travail. Elle lui demanderait si, comme elle, il se sent poussé par son histoire familiale à œuvrer pour un avenir meilleur.

«Je ne souhaite pas que quiconque se sente coupable des actions des autres dans le passé», a-t-elle déclaré. Mais si nous ne confrontons pas ce passé, a-t-elle ajouté, il continuera à contaminer le présent. « Les conversations sur la race peuvent laisser une cicatrice », a déclaré Lacretia, « mais elles nous aideront également à guérir. »