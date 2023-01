Une femme appelle une représentation mal placée d’une importante compétence de « survie »

Demander aux jeunes filles d’apprendre à cuisiner et de mettre la main sur toutes les tâches ménagères est une pratique de longue date dans les ménages bruns. En effet, ils souhaitent la «préparer au mariage» dès son plus jeune âge, lorsqu’elle se voit continuellement rappeler de répondre aux besoins de la famille de son mari (ou de sa «propre»). Sorti de nulle part, la cuisine est considérée comme la principale compétence que les filles doivent acquérir pour devenir éligibles au mariage. Après tout, le chemin vers le cœur d’un homme passe par son estomac !

Mais plus maintenant! Alors que beaucoup ont dénoncé cette pratique sexospécifique consistant à demander aux femmes d’apprendre à cuisiner pour nourrir leur famille, un internaute a choisi une manière unique de mettre en lumière cette fausse présentation d’une compétence “de vie” si importante et ce qu’il faut faire pour la corriger. Une utilisatrice de Twitter, @smishdesigns, a déclenché la conversation indispensable avec son message qui disait : « Je me suis tellement rebellée contre apprendre à cuisiner en grandissant parce que cela dicterait ma valeur sur le marché du mariage en conséquence. Une compétence de vie importante qui m’a manqué car elle ne m’a pas été présentée pour ma propre survie dans le monde mais pour nourrir l’estomac d’un enfant mâle.

Je me suis tellement rebellé contre apprendre à cuisiner en grandissant parce que cela dicterait ma valeur sur le marché du mariage en conséquence. Compétence de vie importante qui m’a manqué parce qu’elle ne m’a pas été présentée pour ma propre survie dans le monde mais pour nourrir l’estomac d’un enfant mâle.— smishdesigns (@smishdesigns) 18 janvier 2023

Les internautes ont définitivement approuvé sa remarque intéressante et ont même partagé leurs cas où on leur a demandé de “se rendre aux rôles de genre”. utilisateur tandis qu’un autre a fait remarquer: “À l’inverse, je n’ai jamais été autorisé à entrer dans la cuisine quand j’étais enfant parce que ma mère s’occupait de tout, et maintenant je suis un adulte qui pense que cuisiner est une corvée. C’est nul comme cette compétence de base n’est pas t quelque chose qui s’enseigne sérieusement pendant l’enfance ».

Il faut apprendre quel que soit son âge ou son sexe. C’est sans aucun doute une option qui sauve la vie et qui est plus saine. Meilleurs voeux – Mike (@Mike00709969) 18 janvier 2023

Exactement je me sens. Je me suis rebellée pour apprendre car cela était présenté comme un rôle de genre et je ne voulais pas m’abandonner aux rôles de genre.— Manju CHoudhary (@manjuch059) 18 janvier 2023

D’un autre côté, ma mère avait l’habitude de dire: “Tu devrais vivre seul dans des auberges et des quartiers d’employés, ne pas mourir de faim, apprendre à cuisiner et manger ce que tu veux parce que la nourriture à l’extérieur loin de notre patrie n’est pas du tout épanouissante. Je suis heureux et je cuisine tous les vendredis. — NamakkaDaroga (@ KANNU6688) 19 janvier 2023

Cela ne m’a pas été présenté comme quoi que ce soit, mais c’était un rôle de genre tellement austère que je n’ai pas pris la peine. Pas une compétence de vie difficile, en fait. A vécu à l’étranger pendant quelques années, les blogs de recettes ont aidé. Préparé des tempêtes comme l’a fait le mari. Mais étant donné le choix, je sais avec certitude que je préférerais ne pas le faire.— Tamanna (@tamanna_0801) 18 janvier 2023

Les choses changent, lentement mais finalement, et les utilisateurs des médias sociaux ont également déclaré que la cuisine était désormais considérée comme une compétence de base "survivante".

Cela vous a été présenté comme une compétence de vie, vous l’avez vu comme une extension du patriarcat. Prenez possession… c’est plus de la moitié du problème ! — Siddharth Jain (@iamsidthefreak) 18 janvier 2023

Je cuisine : blâme l’hommeJe ne cuisine pas : blâme l’homme‍♂️‍♂️‍♂️— Praveen Singh (@PanzerPraveen) 19 janvier 2023

Pendant ce temps, certains utilisateurs masculins ont évoqué le fait que les femmes devraient cesser de blâmer un genre pour tout, comme l’un d’entre eux a déclaré : « Cela vous a été présenté comme une compétence de vie, vous l’avez vu comme une extension du patriarcat. Prenez possession… c’est plus de la moitié du problème ! » Alors, où en êtes-vous dans ce débat ?

