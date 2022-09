Une femme appelle ses enfants, interrompt le présentateur de télévision en direct et quitte Internet par fractions

Quand la vie vous donne des citrons, vous pouvez faire de la limonade et profiter au mieux de la situation. C’est ce qu’a fait un journaliste dans ce clip viral. Dans une vidéo publiée sur Reddit, on voit un Suédois rapporter en direct ce que certains utilisateurs déclarent être Jérusalem. Tout semble bien, jusqu’à ce qu’un invité inattendu prenne le relais de la couverture en direct. Une femme se place devant la caméra et bloque le journaliste et la majeure partie de la vue d’ailleurs tout en appelant ses enfants, sans même se rendre compte qu’elle est vue en direct à la télévision. Alors que le caméraman lui demande tranquillement de bouger, la femme regarde la caméra avant de s’éloigner rapidement. Le journaliste est vu en train de rire.

La vidéo s’intitulait “Juste une femme appelant ses enfants” et a été publiée dimanche sur Reddit, laissant les utilisateurs rire de l’invité inattendu. Certains internautes ont commenté le manque de conscience de soi de la femme pour s’être placée devant la caméra avec tant de nonchalance et ne s’en être rendu compte que quelques secondes plus tard, tandis que d’autres ont félicité le journaliste pour sa bonne humeur à propos de toute la situation. Un utilisateur a commenté: «Il l’a bien pris. Habituellement, ils deviennent vraiment fous.

Un autre utilisateur de reddit a traduit ce que dit le journaliste dans le clip. Selon l’utilisateur, le journaliste au début du clip parle de plus de la moitié des enfants d’âge préscolaire faisant un voyage à Jérusalem le jour où la vidéo a été prise, avant que la femme ne l’interrompe avec son apparence. Une fois qu’elle s’est éloignée, on peut voir le journaliste rire alors qu’il fait un geste vers le caméraman et dit, ce que l’utilisateur de reddit a traduit, “Lol, tu as enregistré ça, n’est-ce pas?”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici