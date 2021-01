Une femme de 26 ans a pris une pomme de terre pour un «orteil humain» et a appelé la police en promenant son chien le 5 janvier. Katie Wilkinson, originaire de Winlatonin Gateshead, promenait son chien Phoebe lorsqu’elle a repéré un «orteil humain». sortant d’un champ boueux. Elle l’a immédiatement signalé à la police.

En conversation avec Quotidiennement en ligne, elle a dit qu’elle avait emprunté un itinéraire différent de celui habituel ce jour-là et qu’elle avait gardé les yeux sur les champs pour ne pas glisser ou tomber sur les quatre pouces de boue. Cette route traversait deux champs boueux et était plus longue que d’habitude. Elle a ajouté avoir repéré quelque chose qui dépassait du sol qui, selon elle, ressemblait à un orteil.

Elle a pris une photo pour la montrer aux autres également. Katie déclare que toutes les personnes à qui elle a montré la photo étaient également d’accord avec elle, c’est alors qu’elle a décidé d’en informer la police.

S’adressant au site Web, Katie a déclaré qu’après avoir pris la photo, elle était rentrée chez elle et avait des doutes sur le fait que c’était vraiment un orteil ou une plante étrange ou quelque chose du genre. Elle ne pouvait pas arrêter d’y penser et a dit qu’elle tournait «en rond» dans sa tête, craignant qu’elle ait pu être «coupée du pied de quelqu’un ou qu’elle puisse encore être attachée à un corps.

La police est arrivée chez elle dans les cinq minutes après qu’elle a appelé le 101 et ils ont effectué une fouille de deux heures avec des chiens renifleurs. Katie a accompagné les officiers jusqu’à l’emplacement de l’orteil et alors que l’enquête commençait, de plus en plus de policiers, sergents et détectives sont arrivés sur les lieux. Elle leur a montré la photo et ils étaient également d’accord avec elle. Mais, lorsque des chiens renifleurs ont été amenés, on a découvert qu’il ne s’agissait que d’une minuscule pomme de terre et non d’un «orteil humain».

Un sergent s’approcha de Katie et lui demanda: « C’est ton orteil? » tenant une pomme de terre dans sa main. Elle a dit qu’elle se sentait embarrassée et affreuse d’avoir perdu le temps de tout le monde pour une pomme de terre et a continué à s’excuser auprès de tout le monde, mais ils l’ont tous rassurée qu’elle avait fait la bonne chose. Katie a dit qu’elle avait l’impression d’être dans un « documentaire sur le meurtre » après que deux chiens, leurs maîtres, environ sept voitures de police, des tas de policiers, deux détectives et quelques sergents sont arrivés sur les lieux.

Parler à Miroir, Katie a dit qu’elle était mortifiée mais soulagée en même temps qu’il s’agissait d’une pomme de terre car elle ne savait pas comment elle aurait réagi si c’était un orteil ou attaché à un corps.