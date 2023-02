Une femme appelle le vestiaire d’un collègue lors d’une réunion d’affaires

Une femme a appelé un client de travail pour avoir fait des commentaires “méchants” à son sujet lorsqu’il a accidentellement partagé son écran Zoom lors d’un appel vidéo. Elle a partagé tout l’incident sur TikTok et maintenant, Internet loue la femme pour avoir confronté l’homme. Whitney Sharpe, une dirigeante d’entreprise, a partagé une vidéo qui la montrait lors d’un appel Microsoft Teams, qui comptait trois clients masculins d’un fournisseur, qui avaient hâte de vendre leur logiciel à son entreprise, Mindlance. Cependant, tout en partageant des écrans, l’un des hommes a exposé sa discussion de groupe avec ses collègues dans laquelle ils ont fait des commentaires objectivants sur l’apparence de Whitney.

La vidéo virale TikTok a également été partagée sur Twitter par un portail d’actualités – Now This News. Dans le clip, Whitney est vue de manière nette, mais d’une manière calme et posée, appelant les clients masculins à la “conversation dans les vestiaires”. Elle a dit : « Tout d’abord, si nous continuons à travailler ensemble. Je veux travailler avec une femme commerciale parce que je ne veux pas voir le vestiaire parler de moi quand vous partagez des écrans. Donc, si nous voulons aller de l’avant, j’aimerais travailler avec un représentant de compte qui est peut-être une femme de la région afin que nous puissions avancer de cette façon. »

“Je sais que c’était une erreur, mais je ne veux pas voir de discussions sur moi-même dans les vestiaires”, a ajouté Whitney.

Nous pouvions également entendre l’un des hommes s’excuser pour le langage grossier. Il a dit: “C’est une erreur inexcusable.” Whitney a également raconté ce qu’elle ressentait face à toute la tournure des événements : “Ce qui me passait par la tête, c’est ‘reste calme, reste professionnel’. C’était comme regarder un match de football et j’obtenais les play-by-plays.

“Vous devez y remédier sur le moment et l’appeler pour ce qu’il est” – Regardez le moment viral où une femme a dénoncé le harcèlement qu’elle subissait en direct lors d’un appel professionnel pic.twitter.com/bwGeIOuAnV— NowThis (@nowthisnews) 2 février 2023

Dans une vidéo de suivi, sous-titrée “Comment ne pas s’excuser dans l’entreprise américaine 101”, Whitney a partagé une capture d’écran d’un e-mail qu’elle a reçu du vice-président des ventes de l’entreprise cliente, a rapporté le New York Post. Bien que le vice-président ait dit qu’il n’y avait « aucune excuse » pour le manque de professionnalisme des hommes, il ne pouvait pas la réaffecter à une représentante commerciale car il n’y avait pas de femmes « suffisamment qualifiées » pour aider à leur organisation.

Donnant une autre mise à jour à ses abonnés, Whitney a révélé qu’elle n’avait pas rencontré le fournisseur potentiel et a annulé leur partenariat. Elle a mentionné que le vice-président des ventes de la société cliente potentielle l’avait finalement appelée au téléphone, non pas pour s’excuser, mais pour « contrôler les dégâts » et l’exhortait à poursuivre les ventes. Mais Whitney a déclaré qu’elle ne peut pas “travailler avec un fournisseur et mon entreprise ne soutiendra pas un fournisseur qui ne soutient pas les femmes dans les affaires”, a rapporté la publication.

Whitney a reçu beaucoup d’amour et de soutien de la part de ses partisans, qui l’ont félicitée d’avoir pris position pour elle-même.

