Une femme appelle British Airways pour un «implant dentaire» dans un repas, la compagnie aérienne répond

Voyager en avion n’a pas été une expérience formidable pour beaucoup en raison des inconvénients auxquels ils sont confrontés lors de l’utilisation de ce mode de transport. Qu’il s’agisse de rester debout pendant des heures pour récupérer les bagages après l’atterrissage ou de retarder les vols à la dernière heure, les problèmes n’ont pas été inhabituels. Pendant ce temps, une passagère a appelé British Airways après avoir trouvé un «implant dentaire» dans sa nourriture qui lui avait été servie pendant le vol.

Ghada El-Hoss était sur le vol BA107 lorsqu’elle a trouvé la substance horrible dans son repas alors qu’elle rentrait chez elle à Dubaï depuis Londres le 25 octobre. Cependant, la passagère s’est rendue sur les réseaux sociaux pour appeler British Airways alors qu’elle tweetait à propos de l’incident. le 4 décembre. Le tweet avait une photo jointe de son repas qui montrait un repas de riz et de brocoli avec un implant dentaire sur un mouchoir. Elle a écrit : « British Airways attend toujours de vos nouvelles concernant cet implant dentaire que nous avons trouvé dans notre nourriture sur le vol BA107 de Londres à Dubaï le 25 octobre (nous avons toutes nos dents : ce ne sont pas les nôtres). C’est épouvantable. Je ne peux pas non plus joindre qui que ce soit de votre centre d’appels. »

@British Airways toujours en attente de vos nouvelles concernant cet implant dentaire que nous avons trouvé dans notre nourriture sur le vol BA107 de Londres à Dubaï le 25 octobre (nous avons toutes nos dents : ce ne sont pas les nôtres). C’est épouvantable. Je n’arrive pas non plus à joindre qui que ce soit de votre centre d’appels. pic.twitter.com/Iwqd3mOylt— Ghada (@ghadaelhoss) 4 décembre 2022

British Airways a répondu au tweet du passager : « Salut, nous sommes vraiment désolés de voir ça ! Avez-vous donné à notre personnel navigant commercial vos coordonnées pour que notre équipe Relation Client puisse vous contacter ? Pour des raisons de sécurité, veuillez nous envoyer vos données personnelles par DM. » La compagnie aérienne, qui a été approchée plus tard, a déclaré à The Independent qu’elle avait été en contact direct avec le client pour s’excuser et enquêter de toute urgence sur la question.

Salut, nous sommes vraiment désolés de voir ça ! Avez-vous donné à notre personnel navigant commercial vos coordonnées pour que notre équipe Relation Client puisse vous contacter ? Pour des raisons de sécurité, veuillez nous envoyer vos données personnelles par DM. Nathalie https://t.co/L1epyfzysM– British Airways (@British_Airways) 4 décembre 2022

De tels incidents ont également été signalés plus tôt. En juillet, un passager a affirmé avoir trouvé une tête de serpent coupée dans son repas sur la compagnie aérienne SunExpress.

