Une femme de 33 ans au Royaume-Uni a été terrifiée après que son ami ait signalé quelque chose d’inattendu. Dans une vidéo enregistrée par la femme et envoyée à l’amie via une plateforme de médias sociaux, une «silhouette mystérieuse» peut être aperçue en arrière-plan juste au-dessus de son épaule, ont rapporté les médias locaux. Kayleigh Corby, de la ville de Halewood près de la ville de Liverpool, a enregistré la vidéo alors que ses deux enfants dormaient à l’étage et que personne d’autre n’était dans sa maison cette nuit-là. La vidéo montre ce qui semble être la silhouette d’un homme au-dessus de son épaule.

Il montre Kayleigh et son amie dans un chat vidéo d’anniversaire surprise et alors que la caméra de la femme s’incline pendant une seconde, la silhouette mystérieuse apparaît par-dessus son épaule dans le noir. Miroir en ligne, citant un rapport dans le local Écho de Liverpool Le média a déclaré que la femme n’était pas au courant de la présence de la personne non identifiée tout au long de l’enregistrement et ne s’est rendu compte que lorsque l’amie à qui elle avait envoyé la vidéo lui avait fait remarquer.

Kayleigh a dit qu’elle avait enregistré la vidéo dans sa cuisine pendant la nuit et l’avait envoyée à son amie et il lui a dit: « Il y a une silhouette derrière toi, qui est-ce derrière toi? »

Shethen a regardé l’enregistrement et ce qu’elle a vu l’a laissée «sans voix pour être honnête». Inquiète pour sa sécurité et celle des deux enfants, âgés de six et sept ans, elle a alors appelé ses parents et leur a demandé de rester avec elle cette nuit-là. Elle a dit que ses parents ne voulaient pas la laisser seule maintenant car ils étaient eux aussi inquiets à ce sujet.

L’incident a secoué la femme. «Je me sentais juste horrible, pas détendu. J’avais juste peur », a-t-elle dit, ajoutant:« C’est comme si quelqu’un regardait derrière moi. »

Elle n’a pas signalé l’incident à la police, selon le rapport.

