Une femme aperçoit un « fantôme » endormi sur son lit lors d’une visite virtuelle d’un nouvel appartement

Une femme a été horrifiée après avoir repéré quelque chose d’inhabituel dans un appartement lors de sa visite virtuelle. L’utilisateur de TikTok, Sarah Vanderbilt, a partagé une vidéo en ligne qui la montre en train de regarder autour d’elle dans une image 3D d’un appartement, une technologie qui permet aux gens de vérifier les maisons à louer pendant la pandémie. Pendant la visite, elle traverse la cuisine et montre la vue depuis sa fenêtre, mais alors qu’elle se tourne vers la chambre principale, elle remarque quelque chose d’inattendu. Quelqu’un a semblé dormir sur le lit, peut-être une femme, pendant un bref laps de temps et lorsque Sarah est entrée dans la pièce via Google Street View, la silhouette a disparu en un clin d’œil.

L’appartement semblait entièrement meublé, équipé d’un micro-ondes, de plantes et la chambre semblait confortable avec des meubles et une tapisserie qui traînaient. Sarah a partagé le clip sur TikTok avec une légende : « Je regarde juste des appartements sur Streeteasy » et il est devenu viral avec plus de 8 20 000 vues et des centaines de commentaires hilarants. La vidéo présentait un clip audio de l’animatrice de talk-show américaine Wendy Williams demandant ce que était que, comme le chiffre apparaît sur le lit, les rapports LADbible.

Initialement perçue comme effrayante, la vidéo a fait rire plus tard les gens qui ont débordé les commentaires de réponses pleines d’esprit.

L’un des utilisateurs a plaisanté en disant que ce n’était qu’un esprit, un souvenir et tout va bien, tandis qu’un autre a suggéré que l’appartement est livré avec un fantôme gratuit qui fait défiler TikTok dans le coin et renverse le lait d’avoine. Une troisième personne a dit que l’appartement vient avec un ami. Une personne qui a travaillé sur la création de visites virtuelles a commenté qu’il y avait un moyen de brouiller les visages des gens et a demandé pourquoi ils devaient montrer son visage.

Finalement, alors que la vidéo atteignait certains endroits, la figure fantôme est tombée sur la vidéo et s’est immédiatement reconnue et a précisé qu’il s’agissait de son appartement et a partagé qu’elle le trouvait hilarant. Sarah a répondu à son commentaire en disant qu’elle était contente que la femme ait trouvé sa vidéo et qu’elle l’ait trouvée drôle parce que cela faisait sa journée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici