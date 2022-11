Une femme anti-mandat accusée d’avoir perturbé le jour du Souvenir comparaît devant le tribunal de Kelowna – Kelowna Capital News

Les filiales de la Légion royale canadienne ouvriront leurs portes le jour du Souvenir, offrant de la nourriture et des divertissements, pour célébrer et honorer le sacrifice des anciens combattants. (photo d’archive du bulletin d’information)

Une femme de Kelowna faisant face à des accusations criminelles pour avoir prétendument perturbé une cérémonie du jour du Souvenir avec une rhétorique anti-vaccin a comparu devant le tribunal le 31 octobre.

Linda Jackson a été accusée d’avoir perturbé l’ordre d’une réunion solennelle après qu’un groupe d’environ 100 manifestants anti-vaccins ait réquisitionné la cérémonie du jour du Souvenir du 11 novembre 2021 au centre-ville de Kelowna.

« La GRC de Kelowna soutient les personnes ou les groupes qui ont le droit de manifester. Mais quand ils choisissent d’interrompre volontairement l’assemblée des citoyens lors d’une cérémonie du jour du Souvenir, c’est aller trop loin », a déclaré l’insp. Adam MacIntosh lors d’une conférence de presse le 12 novembre 2021.

L’incident s’est produit lors d’une cérémonie informelle au cénotaphe du parc municipal de Kelowna. Le groupe de manifestants s’est présenté avec un microphone et des haut-parleurs, détournant la cérémonie destinée à honorer les anciens combattants locaux.

Jackson a été soutenue par des manifestants anti-mandat notables, David Lindsay et Bruce Orydzuk, lors de sa procédure judiciaire.

L’affaire a été réglée et Jackson sera de retour devant le tribunal le 14 novembre à 13h30.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCOVID-19Vaccins du jour du Souvenir