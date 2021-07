Une femme annonce sa grossesse après avoir récupéré le sperme de son petit ami décédé

Ellidy Vlug, partenaire de feu la légende australienne du snowboard Alex Pullin a partagé qu’elle attendait leur enfant. Cette nouvelle intervient après que Vlug s’est assuré qu’elle récupère le sperme de son défunt petit ami peu de temps après son décès. La future maman s’est rendue sur Instagram pour partager ce moment de joie avec sa famille virtuelle. Sur Instagram, elle a partagé des clichés dans lesquels on la voit vêtue d’une tenue blanche. Dans toutes les photos qu’elle a partagées, Vlug a tenu son baby bump avec beaucoup d’amour. Les photos ont été cliquées dans un jardin ouvert où la lumière du soleil a assuré une toile de fond parfaite. Elle a associé l’un de ses messages à une légende déchirante qui disait: «Quand vous faites une séance photo de grossesse avec votre chien au lieu de votre personne. Toutes les sensations ». Sa famille virtuelle a manifesté son soutien dans la section commentaires. Beaucoup de gens ont exprimé leur amour pour elle tandis que d’autres ont mentionné à quel point cette nouvelle les a rendus heureux.

La légende australienne du snowboard est décédée en juillet 2020 après être devenu inconscient après s’être noyé alors qu’il pêchait sous-marine sur la Gold Coast. Au moment de sa mort, il n’avait que 32 ans. La future maman ravie a également révélé que son accouchement est prévu pour octobre. Dans un autre article, elle a mentionné qu’elle et son défunt partenaire prévoyaient un bébé depuis un certain temps et maintenant que cela s’est produit, elle se sent extrêmement bénie. Elle a également poursuivi en écrivant qu’elle n’avait jamais été plus excitée ou sûre de rien dans sa vie que cela. Une partie de son message disait: «Votre père et moi rêvons de toi depuis des années, petit. Avec une intrigue déchirante au milieu, je suis honoré d’accueillir enfin une partie du phénomène qu’est Chumpy dans ce monde !

Dans un rapport publié dans 7 News, Vlug a expliqué comment elle avait finalement opté pour le prélèvement de sperme. Elle a mentionné que la législation du Queensland permet à une personne de récupérer le sperme du corps d’une personne décédée jusqu’à 36 heures.

