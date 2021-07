Une femme anglaise reçoit la lettre de son fils 32 ans après son envoi

Une femme en Angleterre a été choquée après avoir reçu une lettre de son fils envoyée à l’origine il y a 32 ans. Le fils d’Anne Lesli, Andrew Lesli, avait posté la lettre le 30 août 1989, alors qu’il étudiait à l’Université du Michigan aux États-Unis. Cependant, Anne n’est pas en mesure de digérer la nouvelle selon laquelle une carte postale pourrait mettre 32 ans à arriver. Heureusement, Anne n’a pas changé de maison à Grimsby, sinon elle n’aurait peut-être jamais reçu la lettre.

Selon Grimsby Live, la lettre était adressée au père d’Andrew, John, car Anne était au Canada à l’époque pour rencontrer son frère. Elle, cependant, avait l’intention de rencontrer Andrew plus tard. La lettre racontait l’expérience d’Andrew qui avait commencé aux États-Unis pour son université et rencontré ses nouveaux camarades de classe, ajoutant qu’il aurait du mal à ne pas adopter la culture américaine. Malheureusement, le père d’Andrew est actuellement en soins à domicile.

Anne a dit que c’était à l’heure du déjeuner mardi dernier qu’elle avait reçu le courrier. Cependant, elle a été surprise après avoir vu le nom de son fils sur l’une des cartes postales. Elle a été abasourdie lorsqu’elle a réalisé que la date de la lettre était le 30 août 1989. Anne a essayé d’en savoir plus sur Royal Mail – la société britannique de services postaux et de messagerie – à propos de l’incroyable retard.

Cependant, le Royal Mail n’avait pas non plus de réponses. «Royal Mail contrôle régulièrement tous ses bureaux de livraison et nettoie quotidiennement ses machines de traitement. Une fois qu’un article est dans le système postal, il sera livré à l’adresse indiquée sur la lettre », a déclaré la société de messagerie britannique.

Le fils d’Anne, Andrew, qui vit maintenant à Nottingham, a également été surpris par la nouvelle. Étrangement, Andrew a partagé qu’il avait trouvé une fois une lettre non publiée dans une librairie dans les années 1980. Il a dit que la carte postale avait une date de 10 à 15 ans auparavant, mais qu’elle n’avait pas été livrée. Il a rappelé qu’il avait glissé la lettre dans une boîte aux lettres et lu plus tard dans un journal local qu’elle avait finalement été livrée.

