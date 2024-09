Une femme « anéantie » après que son fiancé lui a dit qu’elle n’était « pas son type » trois semaines avant le mariage

« Je me sens laide. J’ai le cœur brisé. Je me sens seule et comme si je n’avais personne à qui parler », dit la femme, après avoir posé à son mari une question à laquelle elle n’était clairement pas prête à répondre.

UN une femme s’est retrouvée à remettre en question sa relation à peine trois semaines avant son mariage, après que son mari lui ait fait savoir qu’elle n’était tout simplement « pas son type ».

Prendre à Forum de conseils sur les relations amoureuses de Redditl’auteur anonyme a reçu des réponses lui demandant de fuir… et non de se marier… après avoir partagé son histoire. D’autres, cependant, ont pensé que l’auteur (AKA « Original Poster ») pourrait tirer des conclusions hâtives.

Continuez à lire pour voir comment tout cela s’est déroulé.

La vérité fait mal

« Mon fiancé m’a dit (31 F) que je n’étais pas son type (30 M). Nous nous marions dans 3 semaines. Comment puis-je aller de l’avant ? » a demandé OP en haut de son message.

Elle a ensuite expliqué qu’elle était une femme de 31 ans dont le fiancé de 30 ans lui avait posé sa question il y a presque un an, après presque 10 ans de relation. Leur mariage aura lieu dans quelques semaines, OP ayant déclaré qu’elle souhaitait des fiançailles courtes « parce que j’ai l’impression de vieillir et je ne voulais pas paraître vieille sur mes photos de mariage ».



La femme a partagé qu’elle avait « beaucoup travaillé sur son apparence » avant de se marier, affirmant qu’elle avait perdu du poids, tonifié son corps et qu’elle se sentait « vraiment bien dans sa peau et dans son apparence » après plusieurs passages à la salle de sport.

« Il y a quelques semaines, par curiosité, j’ai demandé à mon fiancé s’il avait un type de garçon, car j’avais vu quelqu’un poser cette question dans une émission de télévision. J’ai réalisé que je ne lui avais jamais posé la question et j’étais curieuse. Il m’a dit que j’étais son type, qu’il me trouvait belle et qu’il m’aimait », a-t-elle partagé.

Mais quelques semaines plus tard, il a changé d’avis.



Après avoir regardé une série télévisée ensemble, il a commencé à lui dire qu’elle devrait se faire tatouer la manche comme l’un des personnages de la série – avant de « commencer à agir bizarrement et à chaque fois que le personnage faisait quelque chose avec lequel je n’étais pas d’accord, il la défendait ». Elle a ajouté que le fait qu’il joue « l’avocat du diable » n’était pas vraiment une nouveauté, même si elle a admis se sentir « vraiment énervée » chaque fois qu’il le faisait « parce que je n’ai pas l’impression que mon opinion est entendue ».

Lorsqu’elle lui a ensuite demandé s’il trouvait la femme de l’émission attirante, « il a dit oui, qu’il aimait son esthétique, puis il a commencé à nommer un tas de choses qu’il aimait chez elle et qui sont à l’opposé de ce à quoi je ressemble (cheveux blonds, yeux bleus, beaucoup de tatouages ​​et une ambiance de fille rock and roll). » Il a ensuite poursuivi en disant spécifiquement qu’elle était son type, maintenant qu’il avait le temps de réfléchir à la réponse à sa question précédente.

« Je lui ai demandé si j’étais son type et il a dit non, mais qu’il me trouvait toujours belle et qu’il m’aimait », a-t-elle ajouté.



« La cerise sur le gâteau, c’est que son ex avant moi avait ce type de regard, quand j’ai évoqué le sujet, il a dit que la personnalité était très importante pour lui aussi, et elle n’avait pas une bonne personnalité », a poursuivi OP. « Je ne sais pas vraiment quoi faire parce que mon esprit est complètement détruit. Je me sens moche. J’ai le cœur brisé. Je me sens seule et comme si je n’avais personne à qui parler. »

Dans un certain nombre de modifications apportées à son message d’origine – pour clarifier et répondre à certains commentaires – l’auteure a déclaré que son homme était « très » attiré par elle et « ne voulait pas se retirer » du mariage. Elle a également ajouté qu’elle ne l’avait pas « harcelé » à propos du mariage et qu’elle n’avait « jamais eu à se soucier ni à avoir besoin d’un grand spectacle ».

Courir ou rester ?

De nombreux utilisateurs de Reddit ont profité de cette occasion pour dire à OP de fuir. Le commentaire le plus apprécié était celui d’un utilisateur des réseaux sociaux qui a qualifié la conversation du fiancé d’OP d' »auto-sabotage » avant de leur accorder le bénéfice du doute.

« Honnêtement, je lui demanderais ce qu’il espérait de cette conversation et de cette révélation et comment il pouvait espérer continuer comme il l’avait fait. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un véritable auto-sabotage de sa part, c’est en gros une supplication pour que le mariage soit annulé », ont-ils écrit avant d’ajouter que « peut-être qu’il manque vraiment d’empathie ».

« Peut-être qu’il aime être agressif, anticonformiste, vous faire sentir complexé. Il semble que ce soit un thème récurrent où il se met intentionnellement en travers de votre chemin et vous finissez toujours par vous sentir troublé ou vaincu. Je pourrais voir cela comme une continuation de cette tendance. » L’utilisateur continue en avertissant OP de « faire attention ».



Pendant ce temps, un autre le faisait court et… pas si doux.

« Tu as reçu ce cadeau avant de te marier. Fais-en bon usage », a écrit l’utilisateur dans un commentaire qui a reçu plus de 1,600 votes positifs. Un autre utilisateur a laissé un message similaire : « Dix foutues années et il te dit ça après avoir fait sa demande en mariage et trois semaines avant le mariage. Bon sang, ça ne va pas bien se terminer. J’espère que tu reconsidéreras ce mariage. »

« N’épousez pas quelqu’un qui n’est pas votre meilleur ami et votre meilleur confident », a ajouté un autre, avertissant OP d’éviter le mariage avec cette personne.

Un autre a essayé d’amener OP à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans les relations.

« Si j’étais vous, je me soucierais moins de son côté superficiel et bien plus de son plaisir à jouer les avocats du diable. Ça devient vite lassant », ont-ils commencé. « Vous semblez aussi être très concentré sur votre apparence, vous ne voulez pas paraître vieux sur les photos, vous avez travaillé si dur pour avoir une belle apparence, vous vous sentez en confiance en fonction de votre apparence. On dirait que vous accordez toute votre valeur à votre apparence. »

Cependant, une autre personne a vécu une situation étrangement similaire qui ne s’est pas bien terminée pour elle.

« Ne l’épouse pas », a prévenu l’utilisatrice de Reddit. « Mon mari ne m’a pas dit que je n’étais pas une bonne personne avant notre mariage. J’ai passé 13 ans à me sentir mal dans ma peau et les deux dernières années à me rendre compte que ce qu’il pense n’a pas d’importance. Nous nous séparons, c’est l’enfer. »

Mais il ne s’agit pas que de mises en garde, certains affirmant que ce n’est pas si grave. « Mon type est grand et brun, mon mari ne correspond pas à ce modèle », a écrit un commentateur. « Toutes ses petites amies avant moi étaient petites et blondes, et je ne suis pas comme ça non plus. Alors ??? »

Un autre commentateur a acquiescé en écrivant : « Mon type, ce sont les mecs punk rock avec des tatouages ​​et des cheveux en bataille, je serai toujours particulièrement attirée par ça, et mon mari ne correspond pas du tout à ce look. Et je ne me considérerai jamais malheureuse ou à la recherche d’autre chose, car une relation solide a 1000 facteurs différents qui se combinent pour la faire fonctionner. et l’apparence en est un. »

« Ne pas être le « type » de quelqu’un n’est rien. Cela n’a aucune importance. Une personne peut tomber amoureuse et trouver quelqu’un d’incroyable qui n’est pas son « type » sans problème », a ajouté un autre commentateur. « Le problème, c’est s’il vous fait vous sentir moche, ou inférieure, ou quelque chose comme ça. *Cela* est un problème. »