Certaines parties des États-Unis – la région de la baie de San Francisco et New York, en particulier – ont connu une vague d’attaques non provoquées contre des personnes d’origine asiatique ces derniers mois. La ville de New York aurait eu 28 attaques à caractère raciste contre des Asiatiques l’année dernière, contre seulement deux en 2019.

