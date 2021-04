Quand vous pensez à des choses qui peuvent être portées tout en recevant un vaccin COVID-19, une robe de mariée ne figure sûrement pas dans la liste. Cependant, une femme de Baltimore a décidé d’essayer l’inhabituel et de se faire vacciner dans une robe de mariée blanche. Selon Washington Post, Sarah Studley avait acheté cette robe pour sa réception de mariage qui devait avoir lieu en novembre de l’année dernière, mais la pandémie de coronavirus a joué un spoiler et elle a été annulée.

Alors, quand il était temps pour le moment de se faire vacciner, elle en a fait un événement mémorable et s’est présentée au stade M&T Bank vêtue de sa robe de mariée.

Voici la mariée… pour se faire vacciner sur le site de vaccination de masse du stade M&T Bank! Plutôt que de laisser la belle robe de sa réception de mariage annulée par une pandémie pendre dans son placard, Sarah Studley la portait pour se faire vacciner. pic.twitter.com/eeRJvITO51– Système médical de l’Université du Maryland (@umms) 12 avril 2021

Studley et Brian Horlor, 39 ans, se sont fiancés en novembre 2019 et ont décidé de se marier un an plus tard avec une célébration à laquelle 100 personnes étaient censées participer. Cependant, les effets de la pandémie ont entraîné un changement de plan et le couple a dû se marier lors d’une petite cérémonie civile suivie d’un dîner pour les amis proches et la famille.

Le couple souhaitait toujours organiser une réception et prévoyait un événement en juin, pour lequel Studley avait acheté cette robe de mariée blanche. Cependant, en regardant comment les choses étaient encore, le couple a finalement décidé d’abandonner leur plan. Cela signifiait que la robe resterait inutilisée jusqu’à ce qu’il y ait un événement «digne».

Se faire vacciner a semblé être l’événement parfait pour Studley après avoir été inspirée par un tweet d’une personne portant une longue robe à paillettes à un rendez-vous de vaccin en février de cette année.

Studley dit que le vaccin n’est pas un remède ou une fin à la pandémie, mais c’est certainement un tournant. Elle ajoute que recevoir ce vaccin lui permettra au moins de serrer dans ses bras son père de 81 ans sans aucune inquiétude. Le mari de Studley, Harlor, dit qu’il a été agréablement surpris lorsque sa femme est descendue habillée dans l’ensemble.

Les photos de Studley se faisant vacciner avec une robe de mariée ont suscité beaucoup de réactions après avoir été partagées par de nombreux utilisateurs en ligne.

