Une femme américaine remporte le record du monde Guinness des ongles les plus longs. Son histoire vous laissera émotif

Une Américaine, Diana Armstrong, a décroché le record du monde Guinness des “ongles les plus longs sur une paire de mains (femme)”. Comme vérifié le 13 mars de cette année, les ongles de Diana mesurent 1 306,58 cm (42 pi 10,4 po). Diana Armstrong fait pousser ses ongles depuis 24 ans, mais lors de son interaction avec le Guinness World Record, elle a révélé que gagner un titre de record du monde n’était pas la raison pour laquelle elle avait choisi de faire pousser ses ongles.

La vie de Diana a empiré lorsque sa fille est décédée en 1997. Armstrong a déclaré que sa fille était la seule personne à soigner ses ongles et à les polir pour elle. Elle a dit : « Je fais pousser mes ongles depuis 24 ans. J’ai vécu quelque chose quand ma fille est décédée en 1997. Elle était la seule à faire mes ongles. Elle les a polis et les a limés pour moi. Ma fille n’avait que 15 ans lorsqu’elle est morte d’une crise d’asthme dans son sommeil. C’était le pire jour de ma vie.

Le toilettage des ongles de Diana était la dernière chose que la mère-fille faisait ensemble et après sa disparition prématurée, la personne âgée ne pouvait se résoudre à se couper les ongles. Diana a ajouté: «Elle a fait mes ongles la nuit précédente et nous étions debout toute la nuit. Je n’ai donc pas pu me couper les ongles après ça.

Au départ, Diana n’a pas informé ses autres enfants de la raison pour laquelle elle a décidé de se faire pousser les ongles.

“Mes autres enfants m’ont toujours dit de me couper les ongles mais je leur ai dit ‘mêle-toi de tes affaires’. Ils n’ont jamais su pourquoi je les cultivais parce que je ne l’ai dit à personne. Je l’ai toujours gardé pour moi”, a-t-elle expliqué.

Diana a en outre ajouté que la pousse des ongles était sa façon de garder sa fille proche. “C’est juste une partie de moi à cause de ma fille après sa mort. Je l’ai toujours gardée proche de cette façon. Elle considère ses ongles beaux même si quelqu’un nous dit le contraire. De plus, Diana a confirmé qu’elle ne se couperait jamais les ongles même si on lui offrait cent mille dollars pour cela.

Regardez l’interview ci-dessous:

Le record des ongles les plus longs sur une paire de mains appartenait auparavant à Lee Redmond. Elle est également originaire des États-Unis et a réussi à faire pousser ses ongles jusqu’à une longueur combinée de 865 cm (28 pi 4 po).

