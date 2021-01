Le mariage est une occasion très spéciale, non seulement pour la mariée et le marié, mais pour toute la famille et personne ne veut manquer les célébrations. Alors que la pandémie frappait le monde cette année, de nombreux êtres chers n’ont pas pu assister à la fonction familiale pour une raison quelconque. Une Américaine nommée Amber Rose a recréé une cérémonie de son mariage qui a eu lieu en septembre pour sa grand-mère qui n’a pas pu assister à l’événement spécial en raison de la pandémie. Ce doux geste de sa part gagne sur Internet car il a rendu les internautes émotifs.

La vidéo qui a été partagée par Rose sur son Instagram la montre vêtue d’une robe de mariée blanche recréant le rituel de danse père-fille pour sa grand-mère. Dans la vidéo, tandis que Rose et son père peuvent être vus danser et virevolter sur l’air de Je l’ai aimée en premier chanson de Heartland, on peut voir sa grand-mère applaudir alors qu’elle est ravie de vivre ce moment spécial.

Parallèlement à la vidéo, Rose a également écrit une longue note dans laquelle elle a déclaré que lorsque les plans de Noël de sa grand-mère échouaient, elle avait prévu une surprise spéciale pour elle en recréant la danse père-fille dans son salon, car elle ne pouvait pas être à elle. mariage et ne l’a pas vue dans la tenue de mariage. Rose a même mis un avertissement pour attraper un mouchoir car le clip est écrasant. Dans sa longue légende, elle a également mentionné que son père cuisinait pour sa grand-mère, tandis que sa mère l’aidait avec un bon bain chaud et que sa sœur lui donnait une manucure fraîche et lui avait donné une coupe de cheveux.

Rose a dit que c’était en effet un rassemblement spécial de Noël pour leur famille. Pour ajouter à cela, chaque membre de la famille Rose s’est assuré de faire quelque chose pour rendre la journée spéciale pour la femme âgée.

Depuis que la vidéo a été partagée sur Internet, elle a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Alors que de nombreuses personnes ont fait l’éloge de la dame pour son geste doux, d’autres se sont senties nostalgiques. Un utilisateur a commenté,

Une si belle idée! Je suis sûr que vous avez fait la fête de vos grands-mères! Un autre utilisateur a écrit: « Je pleure totalement! C’est le meilleur! Je vous bénis d’avoir fait cela pour elle. » Un troisième utilisateur a commenté: « Omgggg c’est le cadeau le plus étonnant et le plus doux qu’elle puisse demander. Vous et votre famille êtes des gens extraordinaires!

Amber a noué le noeud avec Nate Sotro lors d’une cérémonie de mariage intime en septembre de cette année. C’est sa première célébration de Noël après son mariage.