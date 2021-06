Une femme américaine reçoit 150 colis d’Amazon qu’elle n’a jamais commandés

Dans un incident plutôt bizarre et incroyable, une femme basée à New York a reçu jusqu’à 150 colis d’Amazon sans les commander. Elle a mentionné que tous ces colis contenaient des supports de masque qu’elle a finalement décidé de donner. Comme prévu, la femme a approché Amazon pour les informer du problème et leur expliquer toute la situation. La société multinationale lui a demandé de garder les colis et lui a dit de déposer un ticket de réclamation pour cela. Selon un article de CNN, la femme identifiée comme Jillian Cannan a révélé qu’elle pensait initialement que son partenaire commercial les avait envoyées. Mais ce n’était pas le cas. Peu de temps après l’augmentation de la fréquence des colis arrivant à son domicile, Jillian a également remarqué que l’adresse inscrite sur le colis était la sienne mais que le nom mentionné était celui de quelqu’un d’autre. Puis vint un moment où il y avait tellement de colis chez elle que tout son porche était couvert et on pouvait à peine voir leur porte.

Jillian a de nouveau approché Amazon pour savoir ce qui n’allait pas. Au départ, ils étaient tous confus si cela faisait partie d’une arnaque absurde ou s’il s’agissait simplement d’une erreur de la part de la marque. Cependant, après beaucoup d’efforts, Amazon a pu découvrir quelle était l’erreur.

Pendant que cela était en cours, Jillian a également pensé à des moyens d’utiliser ces masques. Comme elle et son partenaire possèdent un studio de bricolage et de création, le duo a décidé d’utiliser les masques pour fabriquer des kits de masques pour les patients d’un hôpital pour enfants. En outre, Jillian a également demandé à Amazon de lui faire don du nombre restant de masques faisant partie de cette commande pour les désagréments qu’ils lui avaient causés. La marque multinationale a accédé à leur demande et a fait don des masques.

Elle et son partenaire finalisent actuellement les besoins par hôpital et enverront bientôt les kits.

