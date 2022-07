Une femme américaine qui s”est levée à un rendez-vous poursuit un homme pour Rs 8 Lakh

Une femme du Michigan aux États-Unis a déposé une plainte contre un homme le poursuivant pour 10 000 $, soit environ Rs 8 lakhs, pour ne pas s’être présenté à un rendez-vous. La femme nommée QaShontae Short, lors de sa comparution devant le tribunal lors d’un appel Zoom, a également eu une vive dispute avec le juge. Short a déposé une plainte auprès du tribunal de district contre un homme du nom de Richard Jordan, affirmant qu’il avait causé intentionnellement une détresse émotionnelle et l’avait délibérément blessée en ne se présentant pas au rendez-vous. Le juge, Herman Marable Jr., a souligné que cette affaire aurait dû être déposée devant le tribunal de circuit, au lieu du tribunal de district.

Cela a déclenché une discussion entre le juge et Short. Short a continué à affirmer qu’il s’agissait d’une infraction pénale et a également tenté d’ajouter un parjure à la plainte. Une bagarre entre le juge et Short sur les termes juridiques et la véritable signification du parjure a également été observée.

Pendant ce temps, Jordan était silencieux la plupart du temps, sauf quand il a dit: «Pour être honnête avec vous, monsieur, je pensais que cela allait juste être jeté. Nous avions un rendez-vous, un rendez-vous, et rien d’autre après ça, et maintenant je suis poursuivi pour 10 000 $. Je pense que c’est une perte de temps. À cela, le juge Marable lui a dit que s’il le veut, il devra déposer une requête appropriée.

Selon les documents provenant de TMZ, ce procès a été déposé en 2020, et dans le procès, Short a allégué que Richard “ne s’est pas montré et est parti le jour de l’anniversaire de (sa) mère et (sa) mère venait de décéder”, et intentionnellement la blesser émotionnellement.

Après une session de 10 minutes sur l’appel Zoom, le juge a décidé de classer l’affaire et de la transférer au tribunal de circuit. Short a également reçu l’ordre de payer à Jordan le coût de l’affaire qu’il a dû engager après que Short a déposé l’affaire devant le “mauvais tribunal”.

