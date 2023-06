Une femme américaine qui est allée en cure de désintoxication au Mexique a été tuée et mise dans un mixeur : rapport

Une femme des États-Unis qui s’est rendue au Mexique pour recevoir un traitement dans un centre de désintoxication aurait été assassinée et démembrée.

Citant les autorités locales, Vice Nouvelles a rapporté que Celia Yanel Castaneda, 35 ans, a été emmenée au centre de désintoxication par ses proches après son retour des États-Unis, où elle vivait depuis 10 ans. Au cours de sa première nuit au centre de réadaptation Monarch, elle aurait eu un « épisode violent » à cause de ses symptômes de sevrage et aurait attaqué les deux propriétaires du centre.

Les propriétaires du centre de réadaptation, identifiés comme Diana Paola et Claudia Rubi, ont battu Mme Celia à mort en représailles. Ils ont alors même essayé de cacher son cadavre en le coupant en morceaux, Vice Nouvelles signalé.

Selon un rapport de police, les flics ont trouvé une poubelle métallique au centre de réadaptation qui contenait un pyjama noir et blanc et une pantoufle de femme tachée de sang. La police a également informé qu’alors qu’ils pénétraient plus avant dans la propriété pour enquêter, les propriétaires du centre de réadaptation ont tenté de fuir mais ont été rapidement appréhendés.

Sur la propriété, les responsables auraient trouvé des seaux en plastique remplis d’os et de chair humains dans la baignoire, ainsi que des sacs en plastique contenant six gros os et deux os du genou. Selon le point de vente, les flics ont également trouvé un mixeur dans la cuisine qui contenait de la chair humaine. La police pense que les suspects avaient tenté de liquéfier les tissus mous de la victime.

Notamment, les détails horribles sont apparus lors d’une récente audience du tribunal, où le juge a lu un rapport de police décrivant la scène qui s’est déroulée sur la propriété. Après lecture du rapport, le juge a déclaré qu’il s’était retenu de découvrir encore plus de détails graphiques afin de préserver la dignité de la victime.

« Pour ne pas revictimiser la victime, pour sa dignité, je ne continuerai pas », a déclaré le juge.

Maintenant, le procès contre les propriétaires du centre de réadaptation est toujours en cours. Ils pourraient faire face à la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.