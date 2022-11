Une femme américaine poursuit une entreprise alimentaire pour un macaroni au fromage prenant plus de 3,5 minutes à cuisiner

Vous savez comment vos nouilles instantanées de 2 ou 5 minutes prennent toujours plus de temps que le temps de cuisson spécifié et vous vivez avec ? Eh bien, une femme de Floride a décidé qu’il était temps d’agir et a porté l’affaire de la cuisine au tribunal. Amanda Ramirez de Hialeah poursuit la société mère de Velveeta, la Kraft Heinz Foods Company, pour avoir faussement annoncé que les coupes Shells & Cheese de Velveeta au micro-ondes sont prêtes en 3,5 minutes. Elle a déposé un recours collectif d’une valeur de 5 millions de dollars !

Ramirez a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain de la division de Miami du district sud de la Floride le 18 novembre. Le fromage est “prêt en 3 1/2 minutes”. Le costume a cité les quatre étapes que le client doit suivre pour préparer le repas, soulignant que le passage des aliments au micro-ondes pendant 3,5 minutes n’est qu’une des étapes, a rapporté UNILAD.

Le procès indique que les clients qui lisent le tampon “prêt en 3 minutes et demie” sur l’emballage du produit “croiront que cela représente le temps total nécessaire pour préparer le produit, c’est-à-dire à partir du moment où il n’est pas ouvert jusqu’au moment où il est prêt pour Ramirez déclare en outre qu’elle n’aurait pas effectué l’achat si elle avait su que le temps de préparation du produit était supérieur à 3,5 minutes. si elle avait su la vérité”. Ramirez pense qu’elle a déboursé “plus pour le

qu’elle n’aurait payé si elle avait su que le temps réel nécessaire pour préparer le repas était plus long que prévu.

Dans sa poursuite, Ramirez a allégué que Kraft Heinz avait violé les lois fédérales et étatiques américaines contre la publicité fausse et trompeuse. Elle les a également accusés de fraude, de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, de fausses déclarations négligentes, d’enrichissement sans cause et de violation de la garantie expresse.

Kraft Heinz Foods Company a qualifié le procès de “frivole” et a déclaré qu’il “se défendra fermement contre les allégations contenues dans la plainte”.

