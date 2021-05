Une femme américaine livre des triplés dans différentes décennies et établit un nouveau record du monde

Une résidente des États-Unis a réussi un exploit unique en donnant naissance à des triplés et en battant plusieurs records. Kaylie DeShane, de New York, a donné naissance à ses triplés à cinq jours d’intervalle et, accessoirement, ils sont également nés à différentes décennies, a rapporté Daily Mirror. Elle a accouché du premier bébé le 28 décembre 2019 et les deux autres sont nés cinq jours plus tard, le 2 janvier 2020. Kaylie a battu le record précédent de deux jours entre la naissance des triplés. Son accouchement a eu lieu prématurément à 22 semaines.

Selon les médecins, les chances de survie de son premier bébé n’étaient que de 9% en raison de la naissance prématurée. Cependant, tous les trois – Rowan, Declan et Cian – ont maintenant 17 mois.

Lorsque le premier bébé Cian est né le 28 décembre 2019, les deux autres n’avaient pas l’intention de sortir le même jour, et les médecins voulaient également garder les bébés à l’intérieur le plus longtemps possible en vue de la naissance précoce du premier.

Mais après cinq jours, Kaylie a accouché et a accouché des deux autres bébés le 2 janvier 2020.Les triplés sont donc nés dans des décennies différentes. Kaylie, âgée de 33 ans, a déclaré qu’elle et son mari Bradon, 35 ans, avaient tenté de tomber enceinte pendant quatre ans, puis en étaient venus à la conclusion d’opter pour la fécondation in vitro (FIV).

Le couple a déjà un fils adoptif Holden âgé de sept ans et une belle-fille, Naveah, 12 ans, mais ils voulaient un frère ou une sœur pour eux.

Kaylie a déclaré: «Nous avons décidé de placer deux embryons plutôt qu’un seul parce que nous pensions que nous aurions de meilleures chances d’avoir un bébé.» La mère a expliqué qu’on leur avait dit qu’il y avait dix pour cent de chances qu’elle finisse par être des jumeaux et un pour cent de chance qu’elle se transforme en une grossesse triplée.

