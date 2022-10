Une femme américaine, en mariage ouvert, vit avec son mari et son amant sous le même toit

La première chose qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons à une relation amoureuse idéale est une relation fidèle et monogame. La plupart des cultures traditionnelles du monde entier ne tolèrent que les relations monogames et les mariages, mais il y a des gens dans le monde qui changent toute la dynamique de l’amour, des relations et des mariages tels que nous les connaissons. L’une d’elles est Sarah Nicole de l’Indiana US, qui vit sous le même toit avec son mari et son amant.

Selon un rapport du Mirror, l’entraîneur de fitness de 39 ans et mère de deux enfants a été heureusement mariée à Ryan, son mari depuis 8 ans. Cependant, en mars 2020, elle a décidé de rendre le mariage polygame après que son ancien amant Ronnie soit revenu dans sa vie. Vous pourriez être d’avis que cela a irrité son mari Ryan, mais vous serez surpris de savoir que c’était l’idée de Ryan de rendre leur mariage ouvert.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Bien que Sarah et Ryan aimaient flirter avec d’autres personnes et aient un style de vie polyamoureux, ils n’avaient pas décidé d’avoir un mariage ouvert jusqu’à ce que Ryan le propose il y a deux ans. Sarah avait déjà eu une aventure avec Ronnie alors qu’elle était encore mariée à Ryan, mais n’était pas devenue sérieuse. Cependant, après des années, Ronnie l’a recontactée. Après avoir découvert que Ronnie était polyamoureux, Sarah lui a immédiatement demandé de sortir.

Ryan s’est vite rendu compte que la romance se préparait entre sa femme et Ronnie et a décidé d’ouvrir leur mariage, invitant Ronnie à vivre avec eux en tant qu’amant de Sarah. Bien que Ryan lui-même ne sorte actuellement avec personne d’autre, il est très favorable à la relation de Sarah et Ronnie. Ronnie aurait même versé de l’amour sur les enfants de Sarah et Ryan.

Parlant de l’équation de compréhension que les trois partagent, Sarah a déclaré avoir besoin de savoir. en ligne, “Nous nous engageons dans ce qu’on appelle le polyamour de la table de cuisine, c’est-à-dire lorsque tous les partenaires peuvent socialiser et s’entendre de la même manière autour d’une table de cuisine, de d’où dérive le mot. Cela contraste avec le polyamour parallèle, dans lequel vos partenaires n’interagissent jamais ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici