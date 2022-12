Une femme américaine embrasse sa pilosité faciale et l’exhibe sur TikTok

Alors que la plupart des femmes se débarrassent de leurs poils faciaux indésirables grâce au filetage ou à d’autres mesures, une star américaine des médias sociaux s’est rendue célèbre en embrassant sa barbe dense et en la montrant à ses fans, stylée de différentes manières. Selon un rapport du Daily Star, la femme est célèbre sur TikTok sous le nom de PeekabooPumpkin et ses vidéos, dans lesquelles elle affiche sa barbe, servent de motivation et d’inspiration à des milliers de femmes à travers le monde qui sont également confrontées à des problèmes de croissance des poils du visage.

La femme, qui est également mannequin OnlyFans, recevait initialement des conseils non sollicités de trolls pour se raser la barbe. Fatiguée de la pêche à la traîne, elle a décidé de coiffer sa barbe de différentes manières, du tressage au lissage. Dans sa dernière vidéo, on la voit également faire une tresse avec sa barbe.

Selon le rapport du Daily Star, la femme est victime du SOPK, c’est-à-dire du syndrome des ovaires polykystiques, qui entraîne une augmentation du niveau de testostérone dans le corps féminin, entraînant une prise de poids, la croissance des cheveux et de l’acné. Une femme sur 10 dans le monde souffre de cette maladie, qui affecte également son taux de fécondité.

Dans une vidéo TikTok, PeekabooPumpkin a déclaré: “Honnêtement, il m’a fallu beaucoup d’efforts pour arriver à ce point pour accepter ma barbe et je suis dans un endroit très heureux maintenant. Cela a demandé beaucoup d’efforts.

Après avoir gagné un grand nombre d’abonnés sur TikTok grâce à ses vidéos de barbe, elle s’est ensuite aventurée dans le contenu pour adultes, ouvrant un compte OnlyFans. Elle facture environ Rs 990 par mois pour des services en ligne explicites.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici