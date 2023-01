Une femme américaine avec un utérus rare en forme de cœur donne naissance à “un sur 500 millions” de jumeaux

Dans un incident rare, une femme avec un utérus en forme de cœur a donné naissance à “un sur 500 millions” de jumeaux. Selon un rapport de Metro UK, la mère a été identifiée comme étant Karen Troy, qui aurait été choquée d’apprendre qu’elle était enceinte de jumeaux en mars 2021. Ce qui a rendu son parcours de grossesse difficile, c’est son état de santé d’avoir un bicorne (coeur -en forme) utérus. Selon certaines informations, la probabilité de donner naissance à des jumeaux dans un utérus en forme de cœur est d’une sur 500 millions. Bien que la majeure partie de son parcours de grossesse se soit déroulée sans heurts jusqu’à ce qu’elle soit transportée d’urgence à l’hôpital à 34 semaines, car elle souffrait de pré-éclampsie.

La jeune femme de 25 ans aurait subi une césarienne en raison de son hypertension artérielle. Ses jumeaux sont nés en septembre 2021 au centre médical commémoratif Umass situé dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ils ont dû rester sous observation médicale pendant 27 jours avant que des médecins ne leur donnent le feu vert pour être ramenés chez eux. La mère a dit au portail qu’elle était plus inquiète pour ses jumeaux malgré son utérus en forme de cœur. Tout ce qu’elle voulait, c’était s’assurer que les bébés allaient bien. Au départ, lorsque Karen a été informée de son état de santé, elle ne croyait pas en l’importance d’avoir un utérus en forme de cœur et est retournée passer une autre analyse pour apprendre que c’était vrai.

Apparemment, elle devait être sous surveillance médicale constante en raison de sa grossesse à haut risque. Pour la jeune femme de 25 ans, son parcours de grossesse a été émouvant et un peu effrayant aussi. Le couple a appris pour la première fois qu’ils attendaient en janvier 2021, mais des mois plus tard, lors de leur analyse de 12 semaines, le couple a été informé de sa grossesse rare. On a dit à la mère que seules quatre femmes sur 1000 avaient un utérus en forme de cœur.

“Ils ont dit que ma grossesse était à très haut risque parce que j’avais un utérus en forme de cœur et que j’attendais des jumeaux”, a-t-elle déclaré au portail. Ses jumeaux Ryan et Raelynn pesaient respectivement 5 lb 10 z et 5 lb 1 oz au moment de leur naissance. Décrivant son expérience post-grossesse, Karen a ajouté : « Les premières 24 heures ont été vraiment difficiles pour moi. J’ai dû rester dans une machine pour arrêter les crises de pré-éclampsie. Les jumeaux ont dû rester à l’USIN pour apprendre à se nourrir et à stabiliser leur respiration. Le rythme cardiaque de Ryan n’arrêtait pas d’augmenter et de diminuer.

Bien que Karen ait été renvoyée chez elle quatre jours après son accouchement, les jumeaux sont restés 27 jours. Les jumeaux qui ont maintenant 16 mois sont en plein essor. La maman est juste contente que ses bébés soient en bonne santé malgré la grossesse difficile.

