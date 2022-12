Une femme américaine affirme que son père décédé était un tueur en série, la police lance la recherche de 70 corps

Une femme de l’Iowa, aux États-Unis, a récemment fait des révélations surprenantes selon lesquelles son défunt père était un tueur en série qui a tué 70 femmes. Studey McKiddy, 53 ans, a affirmé que son père, Donald Studey, était régulièrement ivre et obligeait ses filles à jeter les corps des victimes dans un puits à Thurman, dans le comté de Fremont. Donald est décédé en 2013, à l’âge de 75 ans. Le bureau du shérif du comté de Fremont a ouvert une enquête sur l’affaire après les allégations de McKiddy.

Selon les rapports, les équipes d’enquête du Federal Bureau of Investigation, du bureau du shérif du comté de Fremont et de la division des enquêtes criminelles de l’Iowa testent le sol à Thurman afin d’obtenir des preuves concernant ces allégations. Comme le rapporte le Mirror, dans une récente interview avec Newsweek réagissant à l’enquête policière, l’homme de 53 ans a déclaré : “Je ne suis pas du tout inquiet [about the test]… J’ai pensé avant qu’ils ne dépensent de l’argent pour creuser, qu’ils essaieraient de me discréditer.

Lucy a également exprimé son mécontentement face à l’attitude indulgente du FBI à ce sujet. Selon elle, elle a eu plusieurs fois un mot avec le FBI à ce sujet. Cependant, ils n’ont rien fait du vivant de Donald. Elle a exprimé l’espoir que les autorités déterreraient maintenant les corps, identifieraient les personnes, offriraient la fermeture à leurs familles et donneraient également aux victimes un enterrement convenable.

Lucy a ensuite fourni quelques informations supplémentaires sur ces victimes. Elle a dit qu’il y avait 15 corps enterrés sur la terre de son père. La femme a en outre révélé que ces victimes avaient le teint blanc avec des cheveux noirs. Ils avaient entre 20 et 30 ans, à l’exception d’une fille de 15 ans.

Cependant, la sœur aînée de Lucy, Susan, a démenti ces affirmations. Susan a dit qu’elle avait deux ans de plus que Lucy et qu’elle aurait su si son père était un meurtrier, a ajouté le rapport du Mirror. Elle a également déclaré que son père était un parent strict et surprotecteur, qui aimait ses enfants.

Selon le shérif adjoint Tim Bothwell, malgré les questions sur la crédibilité des affirmations faites par Lucy, ils doivent enquêter sur cette affaire.

